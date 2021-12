Une série étrangère à succès diffusée en France pour la première fois cette semaine sur BET

Après un carton au Sénégal, cette série aura droit à une diffusion française sur la chaîne BET.

Créée par la journaliste sénégalaise Kalista Sy Diop et produite par le studio Marodi TV, la série “Maîtresse d’un homme marié” ayant un énorme succès au Sénégal, elle sera diffusée sur la chaîne BET (canal 118 pour les abonnés Freebox) à partir de vendredi 10 décembre à 20 h 45.

La série parle du quotidien de cinq femmes indépendantes dans une société conservatrice qui leur impose souvent d’être irréprochables. On retrouve Maréme, jeune femme qui entretient une liaison avec Cheikh, un homme marié et heureux en ménage avec Lalla, modèle de l’épouse traditionnelle. Djalika, femme accomplie, doit faire face à la violence de son mari alcoolique tandis que sa meilleure amie Dior doit se sortir d’un mariage forcé. Puis Racky qui vit avec sa mère avec qui elle entretient une relation difficile et hantée par le souvenir d’un viol.

Traitant des thèmes comme la polygamie, les violences conjugales, le mariage forcé ou encore la sexualité, la série est devenue très rapidement un phénomène au Sénégal.

Après en avoir eu assez des rôles stéréotypés de femmes écrits par des hommes, Kalista Sy Diop a décidé de tenir la plume.

