Disney+ annonce “Week-end Family” avec Éric Judor avec une bande annonce

Disney+ continue avec ses productions françaises avec “Week-end Family” le 23 février 2022.

Créée par Baptiste Filleul et réalisée par Pierre-François Martin-Laval, “Week-end Family” est la prochaine série française de Disney+. La plateforme dévoile une bande-annonce et une affiche qui annonce la date de diffusion, la série sera disponible en intégralité le 23 février 2022 sur le service.

8 épisodes d’une demi-heure chacun racontent l’histoire de Fred (Éric Judor), père de famille d’une tribu « super recomposée » éternel blagueur, il gère comme il peut Clara 15 ans (Liona Bordonaro), Victoire 12 ans (Midie Dreyfus) et Romy 9 ans (Roxane Barazzuol) dont il a la garde le week-end uniquement. Même si elles l’adorent les trois mères de ses filles, Laurence (Annelise Hesme), Marie-Ange (Jeanne Bournaud) et Helena (Anabel Lopez) ont toutes eu une bonne raison de le quitter. Elles ne sont jamais bien loin comme son meilleur pote Stan (Hafid F. Benamar). Lorsque Fred tombe follement amoureux d’Emmanuelle (Daphné Côté-Hallé), une québécoise de passage à Paris qui termine sa thèse en psychologie de l’enfant, une nouvelle étape de sa vie commence. Emmanuelle, pas toujours aidée par les conseils de son amie Cora (Sephora Pondi), devra s’éloigner des livres et de la théorie pour gérer « en vrai » tous les week-ends sa nouvelle famille… ex de Fred incluses ! Et voici la bande-annonce :