Netflix s’offre un remake Coréen de La Casa De Papel avec un acteur de Squid Game

Netflix a annoncé la préparation d’un remake Coréen de “La Casa De Papel” avec un acteur de “Squid Game“.

Quand “Squid Game” et “La Casa de Papel” se rencontrent. Netflix a annoncé, sur Twitter, préparé une série de 12 épisodes d’une version Coréenne de “La Casa Des Papel” avec l’acteur Park Hae-soo, aka Cho Sang-woo dans “Squid Game“. Dans le remake coréen de la série à succès Netflix, ce dernier endossera le rôle de Berlin.

Cette nouvelle version sera réalisée par Kim Hong-sun, à qui l’on doit “The Guest“, “Voice” et “Black“, et scénarisée par Ryu Yong-jae, scénariste de “My Holo Love“, une mini-série de science-fiction romantique Coréenne disponible sur Netflix.

Squid Game’s Park Hae-soo will play Berlin in the upcoming Korean version of La Casa de Papel / Money Heist! pic.twitter.com/ntQPPIOaOt

