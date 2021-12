Netflix : un personnage emblématique de la Casa De Papel aura le droit à sa propre série

Netflix prévoit une série spin-off sur le personnage de Berlin pour 2023 sur la plateforme.

Après son décès dans la saison 2, Berlin était présent dans les flashbacks du professeur durant certains épisodes des saisons suivantes. Alors que la cinquième et dernière saison de “La Casa de Papel” revient le 3 décembre avec sa seconde partie, Netflix ne mettra pas totalement de côté la série. En effet, Berlin, jouer par Pedro Alonso, sera à l’affiche de son propre spin-off. On peut imaginer que la série sera centré sur le passé du personnage.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix. This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021

Je suis si heureux. Nous avons commencé cette série en marchant vers l’inconnu et nous avons gagné depuis. Vous les fans êtes nos complices et merci pour cela (…) La responsabilité peut être quelque chose qui vous pèse. Ça peut être une prison. Mais dans le cas de cette série, cela a été une merveilleuse opportunité et une véritable magie cosmique“, commente Pedro Alonso. “Cette équipe a fait des pieds et des mains depuis cinq ans et je leur envoie tous des bisous.”