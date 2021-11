C’est noël en avance sur Amazon Prime Video, découvrez les nouveautés du mois de décembre

Chaque mois la plateforme de streaming appartenant au géant du e-commerce Amazon enrichit son catalogue avec de nouvelles séries ou de nouveaux films. Voici les nouveautés à voir durant ce mois de décembre.

1er décembre

Paddington : film de Paul King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins.

Synopsis : Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

The Good Doctor S4 : série créée par David Shore avec Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas.

Synopsis : Après les récents évènements tragiques, l’hôpital est confronté à la première vague de pandémie de Covid-19 aux États-Unis. Le monde post-pandémie réserve bien des surprises aux jeunes médecins…

Les Valseuses : film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Patrick Dewaere.

Synopsis : Liés par une forte amitié, deux revoltés en cavale veulent vivre à fond leurs aventures. Cette fuite sera ponctuée de provocations et d’agressions mais également de rencontres, tendres instants de bonheur éphémères.

Préparez vos mouchoirs : film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Carole Laure, Patrick Dewaere.

Synopsis : A bout d’idées, Raoul demande à Stéphane de l’aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent s’occuper d’une colonie de vacances où Solange finit par tomber amoureuse de Christian, un jeune surdoué de 13 ans qui s’ennuie autant qu’elle…

Gibraltar : film de Julien Julien Leclercq, Michelle Côté avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio.

Synopsis : Afin de mettre sa famille à l’abri du besoin, Marc Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d’infiltration pour le compte des douanes françaises.

De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l’argent facile… En permanence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrêter Lanfredi, le jeu devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix.

2 décembre

Controlling Britney Spears : documentaire de Smantha Stark (II).

Synopsis : Dans un rapport confidentiel de 2016, Britney Spears a déclaré à un enquêteur du tribunal que sa mise sous tutelle était devenue “un outil d’oppression et de contrôle à son encontre”. Mais la façon dont la tutelle a contrôlé sa vie n’a jamais été révélée. Cette enquête du New York Times dresse le portrait d’un système de surveillance intense qui contrôlait chacun de ses mouvements. Réalisé par les producteurs de Framing Britney Spears, ce film dévoile des entretiens exclusifs avec des personnes qui avaient une connaissance intime de la vie de Britney Spears sous tutelle.

3 décembre

Harlem S1 : série créée par Tracy Oliver avec Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson.*

Synopsis : Le quotidien de quatre amies de longue date qui navigue entre leurs relations amoureuses et la poursuite de leurs rêves respectifs.

Haters : film de Stéphane Marelli avec Kev Adams, Estéban, Elie Semoun.

Synopsis : Star de l’humour sur internet, Thomas le Lama dérape lors d’une vidéo. Il devient la cible de tous les haters et sa vie s’écroule. Pour reconquérir sa copine et son public, il décide d’aller rencontrer ses 10 plus grands détracteurs pour voir s’ils sont capables de dire, en face, ce qu’ils écrivent sur sa page… Chaque rencontre s’annonce épique !

Les veuves : film de Steve Mcqueen (II) avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki.

Synopsis : Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main…

6 décembre

Revenge l’intégrale : série créée par Mike Kelley avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman.

Synopsis : Une jeune femme retourne vivre dans les Hamptons où elle a passé une partie de son enfance. Sous le pseudonyme d’Emily Thorne, elle a la ferme intention de détruire ceux qui ont brisé son innocence et gâché la vie de son père. Elle est prête à tout pour le venger…

Fatman : film de Ian Nelms, Eshom Nelms avec Mel Gibson, Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste.

Synopsis : Un père Noël tapageur et peu orthodoxe lutte contre le déclin de son commerce. Au même moment, après avoir reçu un morceau de charbon dans sa chaussette de Noël, Billy, un adolescent de douze ans, engage un tueur à gages afin d’éliminer le père Noël.

8 décembre

Bayern Munich : Au-delà de la légende : documentaire de Simon Verhoeven.

Synopsis : Dans ce documentaire, les fans découvriront un aperçu exclusif des temps forts de la saison 2020/21, ainsi que des coulisses derrière le mythe du champion record allemand : le FC Bayern. Réunions d’équipes, négociations au sein du conseil d’administration, tables rondes de la présidence, ou encore rencontres entre supporters, c’est le programme qui attend les supporters dans cette série unique en son genre, qui dévoilera des moments les plus marquants sur et en dehors du terrain.

Tulip Fever : film de Justin Chadwick avec Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz.

Synopsis : La ville est plongée dans une fièvre spéculative autour du commerce de la tulipe.

Un riche marchand décide d’engager un célèbre portraitiste pour immortaliser la beauté de sa jeune femme. Au premier coup de pinceau, une passion dévorante débute entre la jeune Sophia et le séduisant peintre.

Alors qu’une liaison torride et fougueuse s’installe, les jeunes amants cherchent à se débarrasser du mari envahissant et à s’enfuir. Une soif de liberté qui aura un prix, aussi précieux que celui d’une tulipe..

9 décembre

The Ferragnez : série-documentaire sans filtre qui raconte le quotidien du célèbre couple italien formé par Chiara Ferragni et Fedez. Une plongée sans tabou dans les moments les plus intimes pas comme les autres, unis par l’envie de réaliser tous leurs rêves.

10 décembre

The Expanse S6 : série créée par Mark Fergus, Hawk Ostby avec Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Cas Anvar.

Synopsis : Dans cette sixième saison, The Expanse fera une nouvelle fois appel à l’équipage du vaisseau Rossinante commandé par James Holden (Steven Strait), à la demande du nouveau secrétaire général des Nations-Unies, Chrisjen Avasarala.

Tampa Baes S1 : série télévisée de télé-réalité américaine sur un groupe d’amies lesbiennes à Tampa Bay, en Floride.

Encounter : film de Michael Pearce (II) avec Riz Ahmed, Octavia Spencer, Janina Gavankar.

Synopsis : Deux jeunes frères fuient en compagnie de leur père, qui tente de les protéger d’une menace inhumaine. Au cours de ce dangereux voyage, les garçons vont devoir se confronter à de dures vérités et abandonner leur enfance.

13 décembre

Copshop : film de Joe Carnahan avec Gerard Butler, Frank Grillo, Ryan O’Nan.*

Synopsis : Un poste de police d’une petite ville devient le champ de bataille d’un tueur à gages, d’une flic débutante mais ingénieuse et d’un escroc qui s’est réfugié derrière les barreaux car il n’a pas d’endroit où fuir…

15 décembre

Gaspard Proust : Nouveau Spectacle : Succédant à « Gaspard Proust tapine », le deuxième one man show de l’humoriste sobrement intitulé « Nouveau spectacle » touche à des thèmes d’actualité sensibles.

Gaspard Proust Tapine : Gapsard Proust met à mal les travers humains dans un one man show vitriolé qui associe impertinence et élégance.

17 décembre

The Grand Tour S4 : Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond sont de retour. De quoi ravir les amateurs de bolides, de vitesse, de sensations fortes et de défis sur fond de carte postale.

20 décembre

L’homme qui inventa noël : film de Bharat Nalluri avec Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce.

Synopsis : Afin de renouer avec le succès, Charles Dickens décide d’écrire un conte qui restitue toute la magie de Noël. Pour y parvenir, il puise dans ses souvenirs, donnant vie à des personnages aussi illustres que l’irascible Scrooge.

21 décembre

Being the Ricardos : film de Aaron Sorkin avec Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda.

Synopsis : Lucille Ball et Desi Arnaz sont menacés par des accusations personnelles choquantes, une diffamation politique et des tabous culturels dans le film Being the Ricardos, du scénariste et réalisateur Aaron Sorkin, lauréat d’un Oscar. Une immersion au cœur de la relation romantique et professionnelle du couple. Le film invite les spectateurs dans la salle des auteurs, sur plusieurs plateaux de tournage et dans les coulisses d’une semaine critique de la production du sitcom « I Love Lucy ».

27 décembre

The Protégé : film de Martin Campbell avec Maggie Q, Samuel L. Jackson, Michael Keaton.

Synopsis : Rembrandt et Anna sont les deux plus grands assassins du monde. Pendant des années, ils ont parcouru le monde et se sont disputés des contrats de grande envergure. Quand le mentor d’Anna, Moody, est assassiné, les anciens ennemis forment une alliance. Ils retournent au Vietnam afin de mettre la main sur l’assassin.

29 décembre



Bumblebee : film de Travis Knight avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

Synopsis : 1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire.