Disney+ fait le plein de nouveautés pour décembre, découvrez l’ensemble du programme

Comme chaque mois, Disney dévoile la liste des programmes qui arrivent sur la plateforme. La liste complète pour le mois de décembre est enfin là.

1ᵉʳ décembre

The Big Leap : par Liz Heldens avec Scott Foley, Simone Recasner, Teri Polo

Synopsis : Des jeunes ” outsiders ” se lancent dans une compétition de danse féroce afin d’intégrer une émission de télé-réalité qui les suivrait pour élire ceux qui feront partie d’un remake du Lac des Cygnes. Ils n’ont peut-être pas des corps de danseurs classiques, mais de l’audace et de l’ingéniosité !

Casse-Noisette et les quatre royaumes : par Ashleigh Powell, E.T.A. Hoffmann avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren

Synopsis : Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde, Clara et Phillip vont devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre qui vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre d’entre tous…

Raising Hope – saisons 1 à 4 : par Greg Garcia avec Garret Dillahunt, Lucas Neff, Martha Plimpton

Synopsis : A 23 ans, Jimmy Chance fonce droit dans le mur. Il n’a pas de but dans la vie, pas d’envie. Il vit toujours chez ses parents, Virginia et Burt, parents sans le sou et complètement délirants qui l’ont eu très jeunes. Après avoir passé une nuit d’amour avec une jolie fille qui se révèle être une meurtrière, tout change dans la vie de Jimmy. Il devient père et décide de garder à sa charge le bébé. Entouré de sa famille dysfonctionnelle, Virginia, Burt, Maw Maw son arrière-grand-mère sénile, et de Sabrina, son amie, Jimmy tente d’élever Hope le plus normalement du monde…

Les aventures de Mickey et ses amis ! – saison 1.

Synopsis : En route avec Mickey et toute sa bande ! Chacun a son véhicule de course personnalisé dont il prend le plus grand soin. Qu’importe les obstacles qui se présentent sur leur chemin. Mickey et ses amis parviennent toujours jusqu’à la ligne d’arrivée.

3 décembre