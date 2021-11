Canal+ lancera une nouvelle “chaîne digitale” en janvier

Les territoires d’Outre-Mer seront mis à l’honneur l’année prochaine dans une toute nouvelle chaîne accessible sur myCanal et décodeurs connectés.

Après Canal+ Hello et Canal+ Story, les abonnés à la chaîne cryptée pourront découvrir dès le mois de janvier Canal+ Outremer. La filiale de Vivendi annonce le lancement prochain de sa nouvelle chaîne, présentant “tous les talents des Antilles-Guyane, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie” réunis.

Au programme de cette chaîne, plus de 80 programmes centrés autour de la vie ultramarine, avec des documentaires, des séries mais aussi des courts-métrages et des concerts. Parmi les programmes phare du début de la chaîne, “Admiral T, de Boissard à Bercy“, un documentaire retraçant le parcours de la star des Caraïbes, mais aussi une série documentaire envoûtante nommée “Les Routes de Lindigo” se déroulant à la Réunion ou encore le suivi du champion de SUP Foil Clément Colmas, en Nouvelle-Calédonie.

Cette chaîne, à la manière de “Hello Canal+” devrait être proposée sans surcoût pour tous les abonnés Canal+ et accessible sur les Freebox via l’application myCanal sur Pop et mini 4K, mais également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal).