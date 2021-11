Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : encore une offre “spéciale” sur les Freebox, des mises à jour pour les abonnés et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Freebox : en plus d’une baisse sur le Pack Kids, l’opérateur propose à présent le pack Adult Swim, Toonami et Toonami Max à 0,99€/mois au lieu de 2,99€/mois sans engagement, le tout pendant 2 mois. Pour profiter de la promo il faudra s’abonner avant le 30 novembre prochain. Plus d’infos…

Certains abonnés utilisant l’interface TV Oqee sur Samsung TV ( à partir de Tizen 4.0 ou d’une version supérieure) se sont retrouvés avec un écran noir lors du lancement d’un contenu, tant en Live que sur les replay. Une nouvelle mise à jour corrige ce bug gênant. Plus d’infos…

Free : lancement de ses offres fibre sur le RIP de Val d’Oise Fibre opéré par TDF. Dans 2 semaines, 85 000 logements seront rendus éligibles sur ce réseau. Plus d’infos…

Freebox Connect : l’application officielle pour gérer son WiFi simplement s’améliorer sur iOS. Vous serez désormais prévenu dès l’accueil si votre répéteur est trop proche ou non de votre serveur. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Delta : 9 jeux PC gratuits grâce à Amazon Prime, un opus culte à récupérer avant mi-novembre. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Free Mobile : lancement d’une nouvelle formule “Série Free”, un prix plus élevé et moins de data (80 Go à 10,99€/mois). Plus d’infos…

Un nouveau smartphone “Nouvelle Edition”, plus performant et avec une promo, rejoint la boutique Free Mobile. Il s’agit du Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE proposé en paiement comptant à 399€ et bénéficie jusqu’au 7 novembre d’une offre de remboursement de 50€. Plus d’infos… Annonces de la semaine Un nouveau record de débit sur le réseau de Free Mobile, un abonné flashé à plus de 1100 Mbits/s. Les smartphones Xiaomi font des prouesses. Plus d’infos…

Free Centers : Trois nouvelles ouvertures à Dieppe, Aubagne et Nantes.

Free espère “débloquer la situation” sur les RIP manquants d’ici la fin de l’année. Plus d’infos…

Free Ligue 1 veut diffuser les buts sur les réseaux sociaux et discute avec la LFP. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : trois nouvelles chaînes arrivent en novembre gratuitement sur Pluto TV. (Pluto TV Histoire, Pluto TV SOS Secours et un canal entièrement dédié à l’émission “Y’a que la verité qui compte”). Plus d’infos…