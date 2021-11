Abonnés Freebox Delta : 9 jeux PC gratuits grâce à Amazon Prime, un opus culte à récupérer avant mi-novembre

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de novembre. A l’heure où nous écrivons ces lignes, neuf jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer en majorité jusqu’au 1er décembre prochain. Depuis peu, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Dans Rise of the Tomb Raider, Lara Croft vous attend jusqu’au 14 novembre

Les tombes sont de retour, plus vastes et passionnantes que jamais. Dans Rise of the Tomb Raider, vous aurez l’occasion d’explorer des lieux gigantesques emplis de mystères, de pièges mortels et de puzzles environnementaux impressionnants. Déchiffrez d’anciens textes pour révéler des cryptes ancestrales dans un monde regorgeant de secrets.A noter également, la présence de contenu bonus inclus dans cette offre, via Epic Games.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Rise of Tomb Raider et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dragon Age: Inquisition : sauvez votre royaume , l’aventure est à découvrir jusqu’au 30 novembre prochain

Un monument du RPG gratuitement sur votre ordinateur. Le synopsis est simple, puisque le ciel s’ouvre sur Thedas et y fait pleuvoir le chaos. A vous de recruter un groupe de champions pour sauver ce royaume d’une invasion démoniaque, en tant qu’inquisiteur.

Une autre plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu, à savoir Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”. A noter, une fois le code récupéré avant le 1er novembre, vous avez jusqu’à un mois supplémentaires pour l’activer sur la plateforme d’EA.

Rejoignez la lutte contre une présence maléfique dans Control, disponible jusqu’au 1er décembre

Découvrez les mystères de l’Ancienne maison avec Control Ultimate Edition. Le monde est votre arme dans un combat épique pour anéantir un ennemi terrifiant. Le confinement a été brisé, l’humanité est en danger. Reprendrez-vous le contrôle ?

Une dernière plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu. Il s’agit de GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

6 autres jeux à récupérer avant le 1er décembre

Après le premier volet, vous pouvez désormais découvrir la suite de Puzzle Agent, dans laquelle l’agent Neslon Thesters vient de résoudre la plus grosse affaire de sa carrière, mais n’en est pas satisfait. Trop de mystères entourent la fermeture de ce dossier par le FBI, à vous de découvrir le fin mot de l’histoire.



Encore un nouvel opus de Secret Files, cette fois avec Sam Peters en héroïne. L’abominable homme des neiges, le monstre du Loch Ness… des créatures que les cryptozoologues s’emploient à traquer et à étudier. Une de ces bêtes apparaît aussi dans les légendes du peuple Ashanti du Ghana. La mythologie locale parle de créatures humanoïdes tapies dans les arbres la nuit et qui emmènent leurs victimes dans leur grotte pour leur sucer le sang : les Asanbosams. La journaliste Sam Peters n’a pas le temps de souffler après s’être échappée de l’île indonésienne où des terroristes avaient déclenché une éruption volcanique, car son boss l’envoie sur-le-champ en Afrique. Mais des choses étranges commencent à survenir au Bosumtwi, un mystérieux lac de cratère ; les Asanbosams existent-ils vraiment ? C’est ce que va découvrir Sam Peters.



Filez à toute allure dans BAFL-Brakes are for Losers, un jeu de course arcade en vue du dessus et sans scrolling. Véritable hommage aux jeux rétros, ce jeu comprend plus de 10 pistes uniques inspirées de la pop culture des années 80 et 90.

Envie d’aventure ? Découvrez Liberated, qui se déroule au fil des pages d’une bande dessinée. En mêlant le style des romans graphiques et l’interactivité ou l’action en scrolling horizontal, ce jeu semble être une curiosité intéressante à découvrir.

Si vous êtes un peu plus dans l’ambiance fantasy, vous pouvez vous tourner vers Demon Hunter 2 : New Chapter. Entrez dans une aventure épique vous menant à affronter les démons menaçant votre monde en tant que dernier membre de l’ordre des chasseurs de démons.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.