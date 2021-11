Choc des smartphones 5G chez Free Mobile : trois modèles à 399 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons ainsi les Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Xiaomi 11 Lite 5G NE, affichés à 399 euros. On peut également les obtenir via l’offre Free Flex pour 11,99 euros par mois.

L’écran : ex æquo



Dalle AMOLED, diagonale aux alentours des 6,5 pouces, définition FHD+, taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et poinçon excentré pour la caméra avant, les trois smartphones cochent pas mal de cases, mais boxent surtout dans la même catégorie.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (6,55 pouces, AMOLED, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Xiaomi 11 Lite 5G NE (6,55 pouces, AMOLED, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo Find X3 Lite (6,43 pouces, AMOLED, FHD+, 90 Hz, poinçon excentré)

Performances : Xiaomi Mi 11 Lite 5G ou Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Les smartphones Xiaomi embarquent une plate-forme plus récente que le modèle Oppo. Dans les trois cas, les performances s’annoncent suffisantes pour le quotidien et les gros jeux. On peut également compter sur un support de la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 780G, mémoire vive 8 Go) Xiaomi 11 Lite 5G NE (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778G, mémoire vive 8 Go) Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 765G, mémoire vive 8 Go)

La photo : Oppo Find X3 Lite



Les trois smartphones proposent un capteur photo principal 64 Mégapixels et un capteur photo 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 2 ou 5 Mégapixels pour la macro ou le mode portrait. L’Oppo en offre toutefois un peu plus pour la partie selfies.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (64/8/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant) Xiaomi 11 Lite 5G NE (64/8/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo Find X3 Lite



Les capacités de batterie sont sensiblement les mêmes. L’Oppo Find X3 Lite bénéficie toutefois de la charge filaire en 65 Watts absente chez les rivaux et apportant un réel confort au quotidien.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (batterie 4 250 mAh, charge 33 Watts) Xiaomi 11 Lite 5G NE (batterie 4 250 mAh, charge 33 Watts)

VERDICT :



L’Oppo Find X3 Lite apparaît bien loti au niveau de la charge et de la partie selfies. Les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Xiaomi 11 Lite 5G NE (pour New Edition) proposent des plates-formes plus récentes. Le passage du Snapdragon 780G sur l’ancienne version au Snapdragon 778G légèrement moins performant sur la nouvelle version s’explique simplement, comme nous l’a confirmé le constructeur, par la pénurie des composants. Les deux Xiaomi ont aussi le double haut-parleur stéréo et l’extension MicroSD absents sur le modèle Oppo. Ils sont également plus légers (158/159 grammes, contre 172 grammes). Notre choix se porterait donc sur le Xiaomi Mi 11 Lite 5G.