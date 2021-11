Choc des smartphones chez Free Mobile : 2 modèles 5G à environ 250 euros, lequel devriez-vous choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G aux alentours de 250 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Motorola Moto G50 5G et Samsung Galaxy A22 5G, affichés à 249 et 259 euros au comptant. Ils sont aussi disponibles à 6,99 euros par mois avec Free Flex.

L’écran : Samsung



Les deux smartphones embarquent une dalle IPS avec une diagonale aux alentours de 6,5 pouces, un taux de rafraîchissement 90 Hz pour la fluidité et une encoche goutte d’eau pour la caméra frontale. Là où le Samsung se démarque, c’est pour la définition. Il propose du Full HD+, quand son rival se limite au HD+.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (6,6 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et encoche goutte d’eau) Motorola Moto G50 5G (6,5 pouces, HD+, IPS, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung



Les deux smartphones jouent globalement dans la même cour en matière de performances et proposent la compatibilité réseau mobile 5G. Le Samsung a tout de même un processeur légèrement plus véloce.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go de RAM) Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM)

La photo : ex æquo

Triple capteur photo avec module principal 48 Mégapixels pour les deux smartphones. Le Motorola propose légèrement plus de définition pour les selfies. Rappelons maintenant que ce sont des smartphones à 250 euros et qu’il ne faut ainsi pas attendre des prouesses du côté de la photo.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Côté autonomie et charge, les deux smartphones sont logés à la même enseigne. Une batterie 5 000 mAh leur permettra d’aller tranquillement vers les deux jours d’autonomie. Une charge 15 Watts rendra toutefois le temps un peu long au moment de faire le plein.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Les deux smartphones affichent globalement les mêmes promesses en termes de performances, de photo et de batterie. C’est finalement au niveau de l’écran que le Samsung se démarque du Motorola. Il n’a pas l’AMOLED, mais la définition Full HD+ absente chez son rival. Sans oublier ce stockage de 128 Go, contre 64 Go en face. Les 10 euros supplémentaires apparaissent donc comme un bon investissement.