Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un nouveau RIP et parachève sa présence sur les réseaux de TDF

C’est fait, les offres fibre de Free sont désormais disponibles sur les quatre réseaux d’initiative publique de TDF. L’opérateur arrive officiellement sur le RIP de Val d’Oise Fibre.

“Free officialise son arrivée sur l’ensemble du Réseau d’Initiative Publique (RIP) sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte Val d’Oise Numérique et opéré par Val d’Oise Fibre (TDF)”, annonce l’opérateur ce mercredi 3 novembre. En deux semaines, l’ensemble des 85 000 logements déployés seront devenus éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique. A l’échelle du département, la fibre Free est déjà disponible pour 36 000 foyers sur le réseau Débitex et plus de 445 000 foyers en zone privée.

En juin dernier et après quatre années de négociations, Free a enfin annoncé la signature d’un contrat-cadre avec TDF via la société IFT (Investissement dans la Fibre des Territoires) codétenue par Iliad et infraVia. Aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel est ainsi présent sur les quatre réseaux d’initiative publique de l’opérateur d’infrastructure avec une ouverture à la commercialisation sur le réseau d’Yvelines Fibre en juin, puis sur celui d’Anjou Fibre , et Val de Loire Fibre en octobre.

Les communes éligibles à la fibre de Free sur le réseau Val d’Oise Fibre

Asnières-sur-Oise

Beaumont-sur-Oise

Belloy-en-France

Bernes-sur-Oise

Bruyères-sur-Oise

Champagne-sur-Oise

Chaumontel

Ennery

L’Isle-Adam

Luzarches

Magny-en-Vexin

Nesles-la-Vallée

Parmain

Persan

Saint-Martin-du-Tertre

Viarmes

Presles

Les communes éligibles d’ici fin novembre

Auvers-sur-Oise

Bessancourt

Butry-sur-Oise

Frépillon

Marines

Mériel

Méry-sur-Oise

Montsoult