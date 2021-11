Freebox Pop et mini 4K : trois nouvelles chaînes arrivent en novembre gratuitement sur Pluto TV

De l’Histoire et des histoires personnelles vont débarquer sur Pluto TV.

Le mois de novembre sera riche sur Pluto TV. Alors que l’offre gratuite de vidéo à la demande de la plateforme s’est déjà enrichie en début de mois en mettant la période des fêtes à l’honneur , de nouveaux programmes s’inviteront au fil du mois sur le service.

Après avoir lancé deux canaux atypiques pour Noël et une chaîne dédiée au vaste univers du jazz avec “Qwest Jazz & Beyond”, Pluto TV entend se lancer dans les programmes historiques avec Pluto TV Histoire. Une autre chaîne spécifique fera également son apparition avec Pluto TV SOS Secours, au sujet de laquelle aucune information n’a encore été fournie. Enfin, pour les nostalgiques du début des années 2000, un canal entièrement dédié à l’émission “Y’a que la verité qui compte” présenté par le duo Pascal Bataille et Laurent Fontaine.

