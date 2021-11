Abonnés Freebox Pop et mini 4K : encore de nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV

La plateforme de AVOD Pluto TV une chaîne dédiée au jazz et deux canaux particuliers pour Noël.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Game One, Nickelodeon) dispose actuellement de près de 60 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires. Disponible sur le web et sur plusieurs supports comme la Freebox mini 4K et Pop, Pluto TV ne cesse d’enrichir son catalogue. Après avoir lancé récemment Fuel TV pour les aficionados de sports auto ou encore Degrassi, Sabrina et Angela Anaconda pour les grands fans de ces séries, la plateforme annonce le lancement de trois nouveaux canaux.

Le premier est disponible sur le canal 52, il s’agit de “Qwest Jazz & Beyond”. Sur cette chaîne thématique, la légende Quincy Jones vous invite à explorer un monde de musique ( Jazz, soul, funk, groove), à travers des playlists faites sur mesure qui mettent en valeur les meilleures performances live et des trésors d’archives légendaires.

Autres nouveautés, deux chaînes dédiées à Noël. On retrouve d’abord “Pluto TV Feu de cheminée”, au concept plutôt insolite : ” il n’y a rien de mieux que de se réunir avec ses proches autour d’une cheminée accueillante. Donnez à votre maison une atmosphère hivernale pour les fêtes de fin d’année avec cette chaîne chaleureuse”. Au programme de musique instrumentale sur un fond de cheminée qui vous n’avez pas forcément dans votre salon. Et pour couronner le tout, Pluto TV lance “Illuminations de Noël” pour “illuminer votre maison avec ces lumières de Noël colorées accompagnées d’une musique festive, qui feront briller vos fêtes de fin d’année”. Il en faut vraiment pour tout le monde.

C'est Noël avant l'heure sur Pluto TV ! 🎅

Installez-vous confortablement devant les chaînes Feu de cheminée et Illuminations de Noël, dispo' dès maintenant ! 🎄 pic.twitter.com/CQyXKYKrOo — Pluto TV FR (@plutotvfr) November 1, 2021

Vous pouvez trouver ces programmes directement dans l’onglet “Nouveau sur Pluto TV” et accéder à l’application en la téléchargeant sur le Play Store. Il n’y a pas besoin de compte pour consulter les programmes.