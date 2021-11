4G : Iliad annonce couvrir 99% de la population en Italie

Grâce à son contrat d’itinérance et au déploiement accru de son réseau, Iliad Italia revendique aujourd’hui une couverture de 99% de la population.

“Aujourd’hui nous couvrons 99% de la population en 4G et nous travaillons à étendre notre réseau 5G sur tout le territoire national”, annonce aujourd’hui Iliad en Italie. De l’autre côté des Alpes, la couverture extérieure de l’opérateur est calculée sur la répartition de la population résidente selon les données Istat. Mais certaines zones peuvent en revanche rencontrer des problèmes de réception du signal, en particulier à l’intérieur.

Si la qualité de service s’améliore, cette évolution résulte de l’investissement du groupe dans le déploiement de son réseau avec près de 7 800 sites allumés en Italie en seulement 3 ans, un résultat en ligne avec l’objectif d’activer 8 500 sites à fin 2021, de quoi lui permettre d’augmenter la part de trafic sur son propre réseau. L’opérateur bénéficie également d’un accord d’itinérance avec l’opérateur WindTre permettant l’utilisation de son réseau mobile dans les zones où il n’est pas encore présent. Il a d’ailleurs racheté un portefeuille de fréquences de 35 MHz dont 10 MHz dans la bande 2100 pour muscler son réseau l’année dernière. Iliad Italia a également des engagements à respecter pour le déploiement de son réseau. Il devra ainsi couvrir en 2100 MHz ou en 900 MHz, toutes les capitales régionales d’ici le premier juillet 2022 et les capitales provinciales début 2025. De même, il était tenu de couvrir 40% de la population italienne fin juin 2021.

La couverture 4G/4G+ d’Iliad Italia

Dans un contexte difficile au 1er semestre encore lié aux contraintes sanitaires, le chiffre d’affaires d’Iliad Italia progressé de 22,9% sur 12 mois à 383 millions d’euros, en hausse de 20,4% au 2ème trimestre. Plus de 600 000 abonnés ont été recrutés depuis le début l’année dont 280 000 entre fin mars et fin juin pour une base de 7,82 millions d’abonnés au début de l’été soit plus de 10% de part de marché. Plus de trois ans avec son lancement, le succès commercial est donc au rendez-vous..