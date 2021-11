Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #188

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La pire chose que votre animal de compagnie a faite ?

il a mangé le câble de la freebox https://t.co/5IPfq1YOOj pic.twitter.com/kw47A9JEVn — 𝓜alaïka (@malaikabernes) October 28, 2021

Un compte parodique d’une “pimbêche surdouée” fait des prouesses. On aurait presque hésité à lui refourguer un Minitel à 500€.

merci au jeune homme dans les commentaires qui m’a conseillé et m’a vendu son équipement modem pour 300 euros (apparement ça vaut plus) je vais pouvoir me connecter à instagram bonne soirée ! — la meuf là (@niemesia) October 27, 2021

Les moins de 30 ans aussi pas pour le film mais pour le vrai service de téléphonie mobile GSM de France Télécom Mobiles.

Itinéris, cette référence que les moins de 20 ans ne peuvent pas avoir 🥺 #MissionCleopatre — Kahina Sekkai (@kahinasekkai) October 25, 2021

Il y a erreur sur la personne, peut-être devrions-nous changer de nom pour UniversSFRbox.

Bonjour @UniversFreebox nos conseillers @SFR_SAV sont à votre écoute en cas de problème technique, n'hésitez pas à les contacter en MP pour obtenir de l'aide. Bonne journée

Thomas 🧔🏽 — SFR (@SFR) October 28, 2021

Plus beau encore que le serveur de la Freebox Delta, le chat posé dessus.

Non ce n’est pas une histoire de “+”. Bouygues Telecom ne laissent tout simplement pas les forfaits Sensation migrer vers les B&You. Pas folle la guêpe!

Parce que mon code RIO finit par un "+", je ne peux pas changer de forfait au profit de @bouyguestelecom B&You sans engagement et moins chers, mais avec les forfaits Sensations AVEC engagements et plus chers ça marche 🤡 allez go @orange — STOP ASIAN HATE (@MarieCPalot) October 30, 2021

Bonus : qui dira le contraire ?