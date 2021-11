Free annonce le lancement d’une “nouvelle offre spéciale”

A l’heure où les promos ne manquent pas chez Free, l’opérateur en lance une nouvelle sur son pack comprenant la chaîne Toonami et deux nouveaux services VOD en illimité, Toonami Max et Adult Swim.

DC, Marvel, de l’animation japonaise, des super-héros et de l’humour à prix mini ? Free propose dès aujourd’hui et ce pour toute souscription jusqu’au 30 novembre prochain, le pack Adult Swim, Toonami et Toonami Max à 0,99€/mois au lieu de 2,99€/mois sans engagement. Le tout pendant 2 mois.

L’offre sera facturée à son prix habituel à partir du 1er janvier 2022. Celle-ci est réservée aux abonnés Freebox détenteurs de Freebox TV ou TV OQEE by Free sous réserve d’éligibilité au service TV. Pou souscrire au Pack, il suffit de se rendre sur Toonami Max ou Adult Swim disponible via le menu Freebox Replay, et de se munir de votre code d’achat en suivant les instructions à l’écran.

Parfait pour découvrir le meilleur des séries et films d’animation DC (Batman, Superman, Young Justice) et Marvel (Spiderman et Ironman), mais aussi les Super-Héroïnes comme Harley Quinn et Wonder Woman), de l’animation japonaise (Dragon Ball Super, My Hero Academia) ou encore les séries déjà cultes comme Rick & Morty, Samurai Jack, Robot Chicken ou Final Space.

