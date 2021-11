Mise à jour des nouvelles promos et cadeaux disponibles pour les abonnés Freebox

Univers Freebox fait le tour des bons plans en cours pour les abonnés Freebox : le Pack Kids à prix mini, une chaîne offerte en novembre, Dosney+ et Canal+ Séries encore offerts, l’Echo Dot d’Amazon en réduction et plus encore.

Pendant les vacances de la Toussaint, les promos et cadeaux ne manquent pas sur les Freebox, de quoi ne pas perdre le sourire avant l’arrivée de l’hiver. Alors qu’est-ce que les abonnés peuvent se mettre sous la dent actuellement ?

Pour les enfants, le pack Kids passe à 0,99€/mois jusqu’à la fin de l’année

Un bon plan pour les vacances de la Toussaint et de Noël, Free propose aux abonnés Freebox détenteurs de Freebox TV ou TV OQEE by Free et sous réserve d’éligibilité au service TV, valable pour toute nouvelle souscription jusqu’au 15/11/21, son Pack Kids à 0,99€/mois, au lieu de 1,99€ jusqu’au 31 décembre inclus.

Comprenant une sélection des meilleurs chaînes pour enfants comme Boomerang (144), Bommerang+1 (145) , Boing (153) mais aussi les services Boomerang Illimité (166) et Boing Illimité 165, ce bouquet sera facturé 0,99€/mois, au lieu de 1,99€ jusqu’au 31 décembre inclus. Idéal pour suivre les aventures de Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby-Doo, Taffy, Grizzy et les Lemmings, ou encore Les Lapins crétins, Ninjago, Les As de la Jungle, Trollstopia, Capitaine Superslip et bien d’autres encore.

Pour les amoureux des chevaux

Avis aux fans de sports équestres, la chaîne Cheval TV a débarqué la semaine dernière dans le bouquet TV de Free sur le canal 175. Et pour ce lancement, la chaîne est offerte durant tout le mois de novembre, puis sera facturée 4,99€/mois. De quoi suivre ce que les sports équestres indoor proposent de meilleur en France.

Toutes les chaînes Canal+ en promo sur les Freebox

Encore plus de sports et de cinéma à un prix attractif. Jusqu’au 7 novembre prochain, Canal+ propsoe une offre flash assez intéressante pour tout nouvel abonnement de 24 mois à l’offre 100% Canal+, par satellite, box adsl ou fibre, décodeur Canal+ ou via le câble.

Cet abonnement spécial comprend ainsi toutes les chaînes Canal+ (Sport, Cinema, Séries, Docs, Kids et Décalé) mais aussi la chaîne cryptée elle même, le tout à 20,99€/mois pendant les 12 premiers mois puis 30,99€/mois les 12 mois suivants avec le premier mois pour essayer. Et comme sur ses offres avec engagement, la filiale de Vivendi offre l’option TV+ pendant 2 mois (puis 10€/mois sans engagement). Celle-ci donne accès à une soixantaine de chaînes thématiques (divertissement, musique, lifestyle, cinéma et séries). A noter que jusqu’au 24 novembre, Canal+ propose aussi sur les Freebox une offre comprenant la chaîne cryptée et Disney+ à partir de 20,99€/mois.

Disney+ offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta Pop et mini 4K

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir les séries, films et documentaires les plus appréciés issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et maintenant Star. Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et mini 4K bénéficient d’une offre exceptionnelle, ce service SVOD leur est offert pendant 6 mois puis 8,99€/mois, sans engagement. La période de gratuité commence lors de son activation sur l’Espace abonné Freebox.

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop et Delta

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet bénéficient du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. A noter d’ailleurs que les contenus de la plateforme Starzplay sont désormais inclus dans l’offre de la filiale de Vivendi.

L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

Abonnés Freebox : trois services à essayer gratuitement sur votre Apple TV 4K

Avec l’intégration cet été dans ses offre Pop et Delta du dernier boîtier d’Apple à prix mini mais aussi en multi-tv pour les autres, Free est le seul opérateur a proposer l’accès à trois services de la marque à la pomme qui peuvent vous intéresser et ce gratuitement pendant trois mois, à savoir Apple Music, Apple+ (séries et films), et Apple Arcade soit 200 jeux à essayer.

L’ Amazon Echo Dot 4ème génération à prix réduit pour les abonnés Freebox

En marge du lancement d’Alexa sur la Freebox Révolution le mois dernier, Free a annoncé que les abonnés Freebox ayant ont activé la skill, bénéficient, jusqu’au 6 novembre 2021 seulement, d’une offre exclusive sur l’achat d’une enceinte Amazon Echo Dot 4ème génération : 29,99€ au lieu de 59,99€.

Pour les fans d’horreur, Shadowz en promo sur Prime Video et Molotov

Disponible sur Freebox Révolution, mini 4K, Pop, One et inclut dans l’offre Freebox Delta, Prime Video propose dans sa rubrique Amazon Channels un certain nombre de service de SVOD aux thématiques très variées. Régulièrement des promotions son lancées sur certains d’entre eux. C’est le cas actuellement pour Shadowz, proposé à 0,99 €/mois pendant 3 mois, puis 4,99 €/mois . L’offre se terminait hier mais est encore disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes. La même réduction est accessible pour les abonnés Pop et mini 4K en passant par Molotov.

Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma du genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.

Abonnés Freebox : vous aimez les périodes d’essai ?

Beaucoup de services SVOD sont disponibles sur les Freebox et souvent des périodes d’essai sont offerts afin de découvrir et se familiariser. Ainsi en ce moment BrutX, Salto, Équilibre-Fitness récemment arrivé sur les Freebox et différentes plateformes sur Amazon Channels (Prime Video) proposent une semaine à 1 mois offert comme Shadowz, Filmo TV, MUBI, Starzplay, Univers Ciné, Hayu, Kitchen Mania, Outbuster, Geo television, Queerscreen, Spicee.

Un mois de Youboox Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Amazon Prime gratuit pendant un mois pour tous les abonnés Freebox

Tous les abonnés Freebox (excepté Delta, puisque c’est inclus dans l’offre) peuvent découvrir gratuitement pendant un mois l’abonnement d’Amazon, sans engagement. Amazon Prime coûte 5.99€/mois et intègre de nombreux services dont la plateforme SVOD Prime Video ou encore la livraison rapide sur sa plateforme d’e-commerce (si vous cherchez des achats pour des activités en plein air…). Parmi ces services, certains proposent eux-même des promos, donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta.

Le service Amazon Music HD est offert pendant trois mois pour tout le monde et un mois supplémentaires pour les abonnés Freebox Delta



De la haute définition sur plus de 70 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Music a lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD ». Depuis le mois de mai, le tarif est passé à 9.99€/mois et vous bénéficiez de trois mois offerts pour toute souscription.

Et bonne nouvelle, les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, peuvent découvrir gratuitement le large catalogue d’Amazon Music HD pendant un mois supplémentaires. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.