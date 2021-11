Free lance encore un nouveau concours

Fans de tennis, deux places pour la finale du Master de Paris-Bercy sont à gagner avec Free.

C’est le week-end des concours chez Free. En plus de faire gagner un iPhone 13, l’opérateur annonce mettre en jeu en partenariat avec Eurosport deux places pour la finale du Rolex Paris Masters, tournoi de tennis masculin se tenant du 20 au 7 novembre prochain. Parmi les favoris, figurent sans surprise Djokovic, Zverev et Medvedev. Nadal et Federer sont absents.

Pour participer, il suffit de retweeter ce post et de suivre le compte de Free sur l’oiseau bleu. Le tirage au sort du concours est prévu le 04/11 à 15h.