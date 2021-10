Free lance un nouveau concours spécial Halloween et vous fait gagner un iPhone 13

A l’occasion d’Halloween, Free dégaine un nouveau concours afin de faire gagner aux internautes le nouvel iPhone 13 d’Apple.

Des bonbons ou un iPhone ? le choix est vite fait. A deux jours d’Halloween, Free met en jeu un iPhone 13 via un nouveau concours. Pour y participer il suffit de retweeter le post de l’opérateur et de le suivre sur Twitter. Pour doubler vos chances, n’hésitez pas à commenter le tweet avec des et le #HalloweenFree. Le tirage au sort se déroulera le 2 novembre prochain. Espérons que ce ne soit pas un mauvais sort pour vous !