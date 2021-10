Xavier Niel, le fondateur de Free, prend une jeune entrepreneuse sous son aile

Après les paroles, place aux actes. Entrepreneur dans l’âme, Xavier Niel avait affiché son soutien au dispositif “1 jeune, 1 mentor”. Le fondateur de Free a décidé d’accompagner une jeune entrepreneuse dans son aventure.

Au travers une tribune publiée en juillet 2021 dans le Journal du Dimanche, plus de 100 dirigeants, dont Xavier Niel, fondateur de Free, Stéphane Richard, PDG d’Orange, et Grégory Rabuel, PDG de SFR et d’Altice France, avaient affiché leur soutien au projet “1 jeune, 1 mentor” lancé par le ministère du Travail.

Pas question, à leurs yeux, de sacrifier une génération sur l’autel de la crise sanitaire. Ils promettaient ainsi de consacrer quelques heures par mois à de jeunes entrepreneurs, tout en invitant leurs collaborateurs et les autres entreprises à les rejoindre.

Chose promise, chose due. Xavier Niel a ainsi accepté de mentorer Louise, étudiante de Sciences Po connue sur les réseaux sociaux à travers le pseudonyme MyBetterSelf et prônant les valeurs positives auprès de sa communauté. Elle possède aussi une boutique en ligne où elle propose de la lingerie et des produits éco-responsables.

Le fondateur de Free se remémore ses 20 ans, quand une personne de 55 ans lui a permis d’“éviter les travers et les problèmes qui peuvent exister dans toute aventure, dans toute création, dans tout projet”. Avec du recul, cela avait été, selon lui, “une réelle chance”. Le moment est venu de renvoyer l’ascenseur.