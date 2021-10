Smartphones : Xiaomi présente ses Redmi Note 11, Qualcomm ses nouveaux SoC et Samsung son interface Android 12

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : les nouveaux Redmi Note 11, les nouveaux SoC Snapdragon de Qualcomm et la nouvelle interface Android des smartphones Samsung.

Xiaomi vient de présenter une nouvelle série Redmi Note 11. Un Redmi Note 11 embarque le SoC MediaTek Dimensity 810, un écran IPS 90 Hz, un capteur photo 50 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh et une charge 33 Watts. Un Redmi Note 11 Pro s’oriente vers le SoC MediaTek Dimensity 920, un écran AMOLED 120 Hz, un son JBL, un capteur photo 108 Mégapixels, une batterie 5 160 mAh et une charge 67 Watts, tandis qu’un Redmi Note 11 Pro+ permet de goûter à la charge 120 Watts, mais avec une batterie 4 500 mAh. Tous sont 5G et équipés de MIUI 12.5, l’interface maison basée sur Android 11.

Qualcomm a annoncé quatre nouveaux SoC de milieu de gamme pour les smartphones. HMD Global, Honor, Motorola, Oppo, Vivo et Xiaomi font partie des constructeurs qui les utiliseront prochainement dans leurs modèles. Des plates-formes Snapdragon 778G+, Snapdragon 695 et Snapdragon 480+ proposent la 5G, tandis qu’une plate-forme Snapdragon 680 se limite à la 4G.

Samsung a donné un aperçu des nouveautés de son interface One UI 4 basée sur Android 12. Une vidéo présente ainsi les nouveautés en termes de design, telles que l’harmonisation des couleurs avec le fond d’écran. Elle parle aussi du remaniement de l’application photo pour la rendre plus intuitive, du remaniement du panneau d’accès rapides, des ajustements côté widgets ou de l’accent sur la vie privée avec un meilleur contrôle des accès aux données sensibles. Cette nouvelle interface One UI 4 profitera aux nouveaux smartphones de la marque sud-coréenne, mais également aux anciens modèles par le biais d’une mise à jour.



Sans oublier le Honor 50 récemment annoncé par l’ancienne marque de Huawei et fraîchement arrivé dans la boutique Free Mobile.