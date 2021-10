Free Mobile : deux nouveaux smartphones 5G disponibles dans la boutique

La boutique Free Mobile accueille deux nouveaux smartphones 5G, des modèles de marque Xiaomi et Honor.

Vendu dans une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, le premier est le smartphone Honor 50, proposé à 549 euros au comptant ou à 16,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex. Côté caractéristiques, il propose un écran OLED 6,57 pouces FHD+ 120 Hz, un quadruple capteur photo 108 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 32 Mégapixels pour les selfies et une batterie 4 300 mAh supportant la charge 66 Watts. Celui-ci tourne sous Android 11 avec l’interface Magic UI 4.2 et embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 778G synonyme d’un processeur octa-core 2,4 GHz.

Le second est le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE, affiché à 399 euros au comptant ou à 11,99 euros par mois avec Free Flex, pour une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La fiche technique indique un écran AMOLED 6,55 pouces FHD+ 90 Hz, un triple capteur photo 64 + 8 + 5 Mégapixels au dos et une caméra frontale 20 Mégapixels. Le smartphone embarque aussi une batterie 4 250 mAh rechargeable en 33 Watts et s’accompagne d’une interface MIUI 12.5 basée sur Android 11.