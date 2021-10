Orange, Free, SFR et Bouygues : qui offre les meilleurs débits dans les 15 plus grandes villes françaises selon vos tests

nPerf lève le voile aujourd’hui sur son baromètre des performances de l’Internet mobile pour les 15 plus grandes agglomérations de l’hexagone. Le tout réalisé à partir des tests des utilisateurs.

Après avoir publié son baromètre mobile du 1er semestre 2021 pour la France entière, nPerf publie aujourd’hui les résultats de son panel axé sur les performances de l’Internet mobile dans les 15 agglomérations les plus peuplées de France métropolitaine, lesquelles concentrent chacune plus de 400 000 habitants.

Alors comment ça marche ? nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi en effectuant un test de débit, de navigation et de streaming vidéo via son application disponible sur Android, iOS et Windows Phone. Chacun est ainsi libre d’utiliser cette application pour mesurer la qualité de sa connexion mobile. L’ensemble des utilisateurs de l’application nPerf forme le panel de cette étude. Celle-ci repose sur les dizaines de milliers de tests effectués chaque mois par les clients finaux des opérateurs, ce qui en fait l’étude « crowdsourcing » avec le panel le plus étendu en France.

Nombre de tests réalisés par la communauté nPerf de janvier à septembre 2021

Orange cartonne, Free est bon dernier toujours plombé par l’itinérance

Les abonnés Orange sont ceux qui ont bénéficié des meilleures performances de l’Internet mobile, sur une large majorité des

agglomérations du TOP 15, exceptées Aix-Marseille, Nice-Cannes-Antibes et Avignon. En effet, SFR l’emporte de justesse à Marseille, et plus largement à Nice, face à Orange. Bouygues mène la course dans l’agglomération d’Avignon.

Ce sont également les abonnés Orange qui, dans la plupart des agglomérations du TOP 15, ont bénéficié des meilleurs débits descendants moyens. Toutefois, et comme l’année dernière, à Nantes c’est SFR qui a fourni à ses abonnés les plus forts débits parmi les quatre opérateurs. Même cas de figure à Nice-Cannes-Antibes, où le débit descendant moyen de SFR est le plus élevé et contribue à sa victoire au score final.

A noter Pour la première fois​, Free a proposé le meilleur débit descendant sur une agglomération, à savoir Avignon.

Pourtant en 4G seule, Free s’est emparé de la seconde place lors du baromètre nPerf du 1er semestre 2021 des connexions Internet mobiles en France métropolitaine, dévoilé en juillet dernier.

Paris, Lyon et Marseille ne disposent pas des meilleurs débits

Cette année, et après deux années consécutives de sacre pour Strasbourg, la victoire revient à Lille. Les habitants de cette agglomération ont en effet bénéficié, depuis début 2021, d’un très bon débit descendant moyen de 90 Mb/s, ainsi d’une très bonne qualité de navigation web et de streaming, ce qui la hisse finalement en première place des scores nPerf du TOP15.

Lille est suivie sur le podium par l’autre agglomération nordiste de ce classement, Douai-Lens, et sur la troisième marche se trouve Lyon. Quant à l’agglomération strasbourgeoise, elle chute brutalement jusqu’à la neuvième place ! En queue de peloton figure cette année Toulon.

A noter que, hormis Lyon, les plus grosses agglomérations de France, à savoir Paris et Marseille, sont loin de bénéficier des meilleures performances de l’Internet mobile, puisqu’elles se situent respectivement à la 6ème et 8ème place du classement.

Les scores de ce TOP15 ont globalement augmenté de 7%. Rappelons que les scores incluent la latence, le débit montant ainsi que des tests de streaming et de navigation web.

Méthodologie tests de débits

L’objectif du test de débit nPerf est de mesurer la capacité maximale de la connexion en termes de débit et de latence. Pour y parvenir, ont été établies simultanément plusieurs connexions afin de saturer la bande passante pour la mesurer avec précision. “Les mesures de débit reflètent ainsi les capacités maximales de la connexion. Ce débit peut ne pas être représentatif de l’expérience utilisateur ressentie lors d’une utilisation normale d’Internet car il est mesuré uniquement sur les serveurs nPerf. L’expérience utilisateur sera, elle, mesurée par les tests de qualité de service (QoS)”, précise le baromètre.