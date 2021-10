Google donne le vertige avec ses derniers résultats financiers

Aux yeux de Google et de son PDG, la direction prise il y a quelques années porte aujourd’hui ses fruits. Ses derniers résultats financiers en attestent.

Alphabet, la maison-mère de Google, vient de publier ses derniers résultats financiers, ceux pour le troisième trimestre 2021, clos le 30 septembre. “Nos investissements constants pour soutenir la croissance à long terme sont reflétés par une solide performance financière, avec des revenus de 65,1 milliards de dollars au cours du trimestre”, annonce ainsi Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet et de Google. Dépassant les prévisions des analystes (63,45 milliards), le chiffre d’affaires affiche en outre une hausse de 41 % sur un glissement de 12 mois. Le bénéfice net pour la période est de 18 936 milliards de dollars.

Les revenus sont tirés par le moteur de recherche, mais pas seulement. En effet, le moteur de recherche a contribué au CA à hauteur de 37 926 milliards, YouTube à hauteur de 7,205 milliards et Google Cloud à hauteur de 4,99 milliards.

La bonne direction

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, estime que la direction prise il y a quelques années s’avère être la bonne. “Il y a cinq ans, j’ai exposé notre vision de devenir une entreprise leader de l’intelligence artificielle. Les résultats de ce trimestre montrent dans quelle mesure nos investissements dans ce domaine nous permettent de créer des produits plus utiles pour les utilisateurs et nos partenaires. Les améliorations continues apportées à la recherche et le nouveau Pixel 6 en sont d’excellents exemples. Et comme la transformation numérique et le passage au travail hybride se poursuivent, nos services Cloud aident les organisations à collaborer et rester en sécurité”, explique-t-il.

Source : ZDNet