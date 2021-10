Smartphones : Google dévoile ses Pixel 6, Huawei introduit son nova 9 en Europe

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google, l’arrivée du nova 9 de Huawei en Europe et l’annonce à venir chez Sony.

Ils sont enfin arrivés, après quelques temps d’attente. Cette semaine, Google a en effet dévoilé ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro à 649 et 899 euros.

Pour rappel, les deux smartphones embarquent la nouvelle puce maison baptisée Tensor et le nouveau système Android 12. Le Pixel 6 propose un écran OLED 6,4 pouces FHD+ 90 Hz, un double capteur photo 50 + 12 Mégapixels et une batterie 4 614 mAh, tandis que le Pixel 6 Pro propose un écran OLED 6,7 pouces QHD+ 120 Hz, un triple capteur photo 50 + 12 + 48 Mégapixels et une batterie 5 003 mAh. Dans le deux cas, on a une possibilité de charge et partage de charge en sans-fil.



Huawei propose désormais son nova 9 en Europe, et notamment en France, au prix de 499,99 euros. Pour rappel, ce smartphone propose un chipset Qualcomm Snapdragon 778G 4G, un écran OLED 6,57 pouces FHD+ 120 Hz, un quadruple capteur photo 50 + 8 + 2 + 2 Mégapixels, une batterie 4 300 mAh et une charge 66 Watts. Le constructeur chinois le commercialise avec l’interface EMUI 12.

Sony donne rendez-vous le 26 octobre prochain, pour un événement autour de la marque Xperia. Le groupe nippon a d’ailleurs publié une vidéo de teasing mettant l’accent sur la photo.