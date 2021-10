Free couvre désormais 67% de la population en 5G

L’opérateur annonce un taux de couverture 5G très élevé seulement 9 mois après son lancement.

Grâce à l’utilisation de la bande 700 MHz et 3,5 GHz, Free couvre actuellement 67% de la population en 5G, annonce t-il aujourd’hui dans une publicité repérée sur internet. En termes de déploiement, Free dispose ainsi de plus grand réseau 5G avec plus de 12 000 sites opérationnels, devant Bouygues Telecom et ses 4400 supports, SFR (2900) et enfin Orange ( près de 2500).

Sur la bande coeur 3,5 GHz, Orange a conservé son leadership au 1er octobre selon l’ANFR avec 2178 sites activés, devant Free Mobile et ses 1773 sites en service. Suivent SFR (1671 supports) et Bouygues Télécom (1641 sites). En septembre, l’opérateur historique couvrait quand à lui 30% de la population en 5G, préférant se focaliser sur le déploiement de la fréquence 3,5 GHz.