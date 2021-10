Totalement Fibrés : Vous avez la fibre Free ? On vous dit tout, SFR ne joue pas le jeu, Free mise sur le foot…

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage. Dû à des problèmes de connexion, nous n’avons pu le publier que tard dans la nuit et nous excusons du retard.

Dans cette nouvelle émission, nous vous parlons de l’arrivée de Free sur les réseaux d’initiative publique et du déploiement de la fibre en général et évoquons également nos coups de coeur et coups de gueule de la semaine. Nous cherchons également à déterminer si l’opérateur de Xavier Niel a réussi son pari de trouver sa place dans le milieu du football français avec son application Free Ligue 1. Sans compter nos rubriques habituelles, comme l’info à toute vitesse ou le chiffre de la semaine… Bon visionnage !