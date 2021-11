Un nouveau smartphone “Nouvelle Edition”, plus performant et avec une promo, rejoint la boutique Free Mobile

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, qui est la nouvelle édition du Xiaomi Mi 11 Lite 5G déjà disponible chez l’opérateur.

Plus récent, puisque sorti il y a 2 semaines, avec un meilleur processeur, un tarif identique et une offre de remboursement, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (pour Nouvelle Edition) qui vient d’arriver dans la boutique mobile de Free va faire de l’ombre à son grand frère le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Il est proposé en paiement comptant à 399€ et bénéficie jusqu’au 7 novembre d’une offre de remboursement de 50€ (comme c’est également la cas pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G)

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE est également disponible avec la formule Free Flex en mieux. Ainsi, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 11€ (au lieu de 61€ sans ODR), puis 24 loyers suivants de 11.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 50€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE