Netflix lance sa plateforme de jeux et en propose 5 gratuits pour le moment

Après les films et les séries, les jeux débarquent sur Netflix

Netflix vient de lancer, dans le monde entier, une première série de jeux sur smartphones et tablettes. Dès à présent, tous les abonnés au service de streaming (y compris bien sûr si l’abonnement est inclus dans votre forfait Freebox), où qu’ils soient, peuvent ainsi profiter de cinq jeux mobiles : Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : Le Jeu, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.

Pour le moment, ces jeux sont disponibles uniquement sur Android mais Netflix annonce qu’il arriveront prochainement sur iOS. Pour en bénéficier, vous n’avez besoin que d’un abonnement Netflix. Il n’y a ni publicités, ni frais supplémentaires, ni achats intégrés. Il suffit pour cela de se rendre dans la section dédiée aux jeux et dans l’onglet Jeux où ils est possible de choisir ceux jeux à télécharger. Il ne s’agit pas de jeux en streaming, mais de jeux à télécharger simplement sur son smartphone ou sa tablette. Certains jeux mobiles nécessitent une connexion Internet tandis que d’autres sont disponibles hors ligne.