Une toute nouvelle chaîne devrait débarquer sur les Freebox

Une nouvelle chaîne Trace axée sur la culture maghrébine pourrait faire son apparition sur les Freebox en 2022.

Après, Trace Latina, Trace Urban, Trace Caribbean, Trace Toca, Trace Gospel, une sixième chaîne de la plateforme mondiale dédiée aux cultures afro-urbaines et à la réussite des jeunes, pourrait être diffusée sur les Freebox mais aussi sur les box d’Orange, SFR et Bouygues. Selon Stratégies, le groupe Trace prépare le lancement d’une nouvelle déclinaison dédiée à la culture maghrébine. Celle-ci sera proposée aux opérateurs français en 2022.

Créée en France en 2003, Trace produit des programmes audiovisuels et éducatifs et édite aujourd’hui 27 chaînes de télévision, 100 radios FM et digitales ainsi que 3 plateformes numériques : Trace Academia pour la formation professionnelle, YouTrace Pro, axée sur la production d’artistes et Trace+, plateforme de streaming de divertissement afro-urbain. Le groupe touche plus de 350 millions de fans à travers 180 pays et regroupe désormais au sein de sa nouvelle entité “Trace Studios” ses activités historiques de production et de distribution audiovisuelle avec celles d’Okuhle Media, récemment rachetée.

Source : @tv_pds, Stratégies