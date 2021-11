Encore une nouvelle ouverture de Free Center demain, pour une ville qui va en compter trois

Un 145ème Free Center arrive à Nantes dès demain

Free ne s’arrête plus Après les deux ouvertures de mardi dernier à Dieppe et dans le Centre commercial Auchan à Aubagne c’est à Nantes, en Loire Atlantique, que sera ouverte demain sa prochaine boutique dédiée aux offres Freebox et Free Mobile. Celle-ci est située rue Boileau et rejoint donc celle ouverte en 2015 dans le centre commercial Atlantis.

Et ce n’est pas tout puisque Free a d’ores et déjà annoncé une troisième boutique à Nantes qui sera inaugurée prochainement. Avec cette 146ème ouverture et toutes celles déjà prévues Free va largement atteindre ses objectifs en termes de Free Center puisqu’il compte disposer d’un parc de 150 boutiques d’ici la fin de l’année et atteindre les 200 d’ici 2023.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Nantes !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques ici ➡️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/fSuytiEKLl Free (@free) November 4, 2021

Pour tout renseignement sur les Free Center, pour prendre un rendez-vous et trouver celui le plus proche de chez vous vous pouvez vous rendre sur cette page dédiée.