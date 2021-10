Les programmes à ne pas manquer en novembre sur Disney +

Comme chaque mois, Disney dévoile la liste des programmes qui arrivent sur la plateforme. La liste complète pour le mois de novembre est enfin là.

3 novembre



The Premise – saison 1 : par B.J. Novak avec B.J. Novak, Talia Balsam, Beau Bridges

Synopsis : Série d’anthologie audacieusement ambitieuse de B.J. Novak qui utilise la comédie pour aborder les plus grands enjeux de notre ère contemporaine.



Air Crash – saisons 15 à 18.

Synopsis : Chaque catastrophe aérienne est scrutée par le monde entier, en premier lieu par les experts, qui doivent déterminer ce qui s’est passé. La seizième saison de « Air Crash Investigation » lève le voile sur les accidents d’avion les plus spectaculaires.

Bless the Harts – saisons 1 et 2 : par Emily Spivey avec Ike Barinholtz, Jillian Bell, Kristen Wiig

Synopsis : Un groupe d’américains du sud des Etats-Unis se battent pour enfin avoir un meilleur train de vie. Mais, ils ne réalisent pas qu’ils sont déjà riches de leur famille, en amis et en éclats de rire.



NeXt – saison 1 : par Manny Coto avec John Slattery, Fernanda Andrade, Michael Mosley

Synopsis : Pionnier de la Silicon Valley qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, Paul LeBlanc découvre que l’une de ses créations, une puissante intelligence artificielle baptisée neXt, pourrait bien causer la fin de l’humanité. Redoutant une crise mondiale, LeBlanc s’associe à l’agent Shea Salazar et son équipe d’experts en cyber-criminalité. Ils pourraient bien être les seuls à pouvoir empêcher une catastrophe d’envergure planétaire. De la gestion du lancement de missiles à l’exploitation de notre immense base de données digitale, sauront-ils contenir l’émergence de cette intelligence artificielle malhonnête et malfaisante, capable de s’améliorer sans cesse et de monter les gens les uns contre les autres pour pouvoir éliminer les potentielles menaces pour sa survie ?



The Cleveland Show – saisons 1 à 4 : par Richard Appel, Mike Henry (II), Seth MacFarlane avec Mike Henry (II), Kevin Michael Richardson, Sanaa Lathan

Synopsis : Cleveland Brown, le docile voisin de Peter Griffin, déménage pour Stoolbend lorsque Donna, un amour de jeunesse, est prête à lui donner sa chance. Sur place l’attendent quelques surprises…



Raven – saison 4 : par Susan Sherman, Michael Poryes avec Raven-Symoné, Orlando Brown, Kyle Orlando Massey

Synopsis : Raven est une jeune adolescente pas complètement comme les autres : elle a des visions ! Naturellement, peu de gens sont au courant de ce don. Ces visions du futur étant courtes et incomplètes, Raven s’embarque dans des situations impossibles…



Romance – saison 1 : par Hervé Hadmar avec Pierre Deladonchamps, Olga Kurylenko, Pierre Perrier

Synopsis : C’est l’histoire d’une femme mystérieuse, belle à en mourir. Une femme en danger. Une femme qui refuse d’aimer et d’être aimée. D’un homme qui voyage, de Paris à Biarritz et se retrouve par amour projeté au cœur de l’été 1960.



Candice Renoir – saison 1 à 8 : par Robin Barataud, Brigitte Peskine, Solen Roy-Pagenault avec Cécile Bois, Clara Antoons, Raphaël Lenglet

Synopsis : Candice Renoir a quatre enfants, et n’a pas bossé depuis dix ans pour suivre son mari à l’étranger. Désormais séparée de son époux, elle reprend un poste de chef de groupe à la Sécurité publique d’enquête dans le sud de la France. A la tête de cette nouvelle équipe, elle doit faire ses preuves. Son expérience, son sens de l’observation, sa capacité d’analyse et sa finesse d’esprit toute féminine lui permettent de résoudre ses enquêtes.

5 novembre

Hysterical.

Synopsis : Hysterical est un film documentaire américain de 2021, réalisé et produit par Andrea Blaugrund Nevins. Il suit plusieurs comédiens tout au long de leur vie sur scène et en dehors.



Idiocracy.

Synopsis : En 2005, Joe Bauers participe à un programme expérimental d’hibernation conçu par le Pentagone. À son réveil, le jeune militaire est tellement décontenancé par les rues encombrées d’ordures et le degré de stupidité ambiante qu’il décide de consulter un médecin.



Les petits braqueurs : par Hans Fabian Wullenweber, Nicolaj Arcel avec Kristen Stewart, Jennifer Beals, James LeGros

Synopsis : Maddy s’est vue transmettre par son père, partiellement paralysé à la suite d’une grave chute, sa passion pour l’escalade. Déterminée à trouver l’argent nécessaire pour une opération délicate dont son père a besoin, elle fait appel à deux amis afin d’organiser un braquage…



Où le coeur nous mène : par Lowell Ganz, Babaloo Mandel avec Natalie Portman, Ashley Judd, Stockard Channing

Synopsis : Novalee Nation, une adolescente de 17 ans, et son amoureux partent du Tennessee direction la Californie afin d’élever dans les meilleures conditions possibles leur futur bébé. En cours de route, Novalee doit s’acheter une nouvelle paire de chaussures dans un Wal-Mart et le petit ami profite de cette escale à Oklahoma pour l’abandonner lâchement.

Novalee prend alors son courage à deux mains et décide d’établir sa résidence dans le Wal-Mart. De nombreuses personnes viennent la soutenir, dont Lexie Coop, une infirmière qui se préoccupe de son état de santé. Tout cet entourage va s’efforcer de prodiguer les plus grands soins à la jeune maman et à sa progéniture.



Miraculous World : Shanghai, La légende de LadyDragon : par Thomas Astruc, Thomas Astruc avec Anouck Hautbois, Benjamin Bollen

Synopsis : Ce sont les vacances et tout va bien pour Marinette… jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’Adrien a dû partir avec son père pour Shanghai, en Chine. Heureusement, c’est là qu’habite son Oncle Wang, dont l’anniversaire approche. Pour retrouver Adrien et découvrir ses origines, Marinette décide d’aller donner en mains propres son cadeau à Oncle Wang. Mais peu après son arrivée, Marinette perd toutes ses affaires, dont son sac, Tikki… et le Miraculous de la coccinelle qui lui permet de devenir Ladybug ! Pour les retrouver, elle va faire équipe avec Fei, ignorant que c’est celle qui a volé ses affaires !



Dans la maison : par François Ozon, Juan Mayorga avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas

Synopsis : Un garçon de 16 ans s’immisce dans la maison d’un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l’enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série d’événements incontrôlables.

10 novembre



The Gifted – saison 1 : par Matt Nix avec Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale

Synopsis : Un couple, dont les enfants ont développé des pouvoirs mutants, est obligé de fuir lorsque le gouvernement menace de les enfermer. Ils rejoignent un réseau clandestin de mutants cachés dans des souterrains et doivent rester unis pour survivre face à l’adversité…

12 novembre : Disney + Day



Dopesick : par Danny Strong avec Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg

Synopsis : Au coeur d’une petite ville de l’état de la Virginie, le portait de familles touchées par la crise des opiacés aux Etats-Unis. Les proches des toxicomanes se lancent dans une guerre auprès des lobbies pharmaceutiques. Les policiers et médecins luttent également au quotidien contre le fléau… (Adaptation de Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company that Addicted America de Beth Macy.)



Olaf présente : Avec Josh Gad

Synopsis : Olaf, le plus célèbre des bonhommes de neige, effectue son grand retour à travers des courts métrages inédits dans lesquels il recrée – avec sa touche inimitable – les scènes inoubliables de grands classiques Disney.



Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) : par Mikey Day, Streeter Seidell avec Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney

Synopsis : Max Mercer est un petit garçon facétieux et plein de ressources qui a été laissé à la maison pendant que sa famille est en vacances au Japon pour les fêtes. Alors, lorsqu’un couple marié, qui tente de récupérer un précieux héritage, jette son dévolu sur la maison des Mercer, c’est Max qui va devoir protéger le domicile familial des intrus…et il fera tout ce qu’il peut pour les empêcher d’entrer ! Les péripéties épiques et hilarantes s’enchaînent et en dépit du chaos absolu généré par ses efforts, Max en vient à réaliser à quel point on est bien chez soi.



Le monde selon Jeff Goldblum – saison 2 : avec Jeff Goldblum

Synopsis : Jeff Goldblum réussit à la fois à divertir, instruire et amuser. Chacun des 12 épisodes de la série est consacré à un objet apparemment ordinaire, comme une paire de baskets, une crème glacée, une tasse de café ou encore du maquillage. Notre hôte dévoilera les secrets stupéfiants, les histoires et les découvertes scientifiques fascinantes derrière ces objets du quotidien. Avec sa curiosité insatiable et son esprit plein d’humour, rien ne semble être ce qu’il est. Ces merveilles des temps modernes sont tellement communes que nous n’y prêtons plus attention… contrairement à Jeff Goldblum ! Produit par National Geographic, chaque épisode apporte son lot de discussions passionnantes et animées avec des personnes intimement liées à l’objet présenté.

Le Plusanniversary des Simpson.

Ciao Alberto.

Marvel Studios’ 2021 Disney + Day Special.

Under the Helmet : The Legacy of Boba Fett.

17 novembre



Hit Monkey – saison 1 : par Josh Gordon, Will Speck

Synopsis : Dans les bas-fonds de Tokyo, un singe doué en arts martiaux s’entraîne auprès du fantôme d’un assassin américain afin d’accomplir sa vengeance auprès d’une organisation criminelle.

les chevaliers de Castelcorvo – saison 1 : Avec Lucrezia Santi, Fabio Bizarro, Mario Luciani

Synopsis : Riccardo et Giulia, respectivement 11 et 13 ans, se retrouvent à déménager à Castelcorvo avec leur tante Margherita : là-bas ils rencontrent Matteo et Betta, deux jeunes marginalisés à cause de leurs propension à accumuler les bêtises. Mais Castelcorvo n’est pas un lieu si paisible qu’il n’y paraît et rapidement les enfants comprennent qu’il est un lieu emprunt de magie. Dans ce contexte, le groupe décide de devenir les Chevaliers de Castelcorvo afin de sauver les enfants kidnappés par la redoutable Stria.



Stumptown – saison 1 : avec Cobie Smulders, Jake Johnson (XVI), Michael Ealy

Synopsis : Dex Parios, une vétérante de l’armée auto-destructrice, se reconvertit en détective privée dans sa ville natale de Portland. En tentant de résoudre les problèmes des autres, elle en oublie parfois de s’occuper d’elle et de ceux qui l’entourent..



La stagiaire – saisons 1 à 5 : par Laurent Burtin, Isabel Sebastian avec Michèle Bernier, Antoine Hamel, Philippe Lelièvre

Synopsis : A 50 ans, Constance Meyer décide de reprendre ses études pour devenir magistrat. Frédéric Filiponi, 35 ans, réputé pour être un juge psychorigide, hérite d’une stagiaire décomplexée et un peu trop enthousiaste ! Ce duo, que tout oppose, se retrouve à instruire une affaire de meurtre…

19 novembre



Sale temps à l’hôtel El Royale : par Drew Goddard avec Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Chris Hemsworth

Synopsis : Janvier 1969. Alors que Richard Nixon entame son mandat comme 37e président des États-Unis, une nouvelle décennie se profile. À l’hôtel l’El Royale, un établissement autrefois luxueux désormais aussi fatigué que ses clients, sept âmes aussi perdues les unes que les autres débarquent. Situé sur la frontière entre la Californie et le Nevada, l’El Royale promet la chaleur et la lumière du soleil à l’ouest, et l’espoir et les opportunités à l’est. Il incarne parfaitement le choc entre passé et présent. Autrefois, célébrités et personnalités politiques influentes s’y côtoyaient, au casino, au bar, à la piscine ou dans les suites somptueuses. Mais l’âge d’or du Royale est bel et bien révolu. Dans cet hôtel oublié des riches et des puissants depuis longtemps, un prêtre, une chanteuse de soul, un voyageur de commerce, une hippie et sa sœur, un homme énigmatique, et le gérant de l’hôtel vont se retrouver par hasard… ou pas. Au cours d’une nuit comme seul le destin sait les orchestrer, tous auront une dernière chance de se racheter, avant que l’enfer ne se déchaîne… (Interdit aux moins de 12 ans)



Patton : par Ladislas Farago, Omar N. Bradley avec George C. Scott, Karl Malden, Michael Bates

Synopsis : Pendant la seconde guerre mondiale, la vie d’un général, rebelle dans l’armée américaine mais reconnu comme un génie de la stratégie. En 1943, le général Patton est envoyé à Tunis afin de reprendre une situation difficile, l’armée US ayant du mal à prendre le pas sur l’Africa Korps nazi. Il enchaîne les succès mais refuse de laisser les lauriers de sa victoire au maréchal Montgomery, des forces armées britanniques. Il est alors relevé de son commandement et va attendre plusieurs mois avant de se retrouver à la tête d’une division.

24 novembre



Hawkeye – saison 1 : par Jonathan Igla avec Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh

Synopsis : L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner dans sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir une super-héroïne. Ils vont devoir faire équipe alors qu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler l’esprit festif.



The Choe Show – saison 1.



Mr Inbetween – saisons 1 à 2 : par Scott Ryan avec Scott Ryan, Justin Rosniak, Chika Yasumura

Synopsis : Ray Shoesmith “prend soin des gens” – recouvrant leurs dettes, les soulageant de la drogue et des armes à feu ou usant si besoin de méthodes plus… radicales. Ray exige de la considération et ne tolère pas que quelqu’un ne respecte pas son code d’éthique pourtant très clair. Tueur à gages pince-sans-rire, il doit composer entre son business criminel, son statut d’ex-mari, ses responsabilités parentales envers sa fille de 8 ans, son amitié indéfectible avec son meilleur pote et même une romance naissante initiée dans un parc…



Les Muppet Babies – saison 2 : avec Jenny Slate, Melanie Harrison, Dee Bradley Baker

Synopsis : Les Muppets sont de retour… en version bébés! Grâce au pouvoir de leur imagination, les petites marionnettes partent dans des aventures toutes plus déjantées les unes que les autres.

25 novembre



Les Beatles : Get Back – épisode 1.

26 novembre



Les Beatles : Get Back – épisode 2.



The Ringer : par Ricky Blitt avec Johnny Knoxville, Brian Cox, Katherine Heigl

Synopsis : Steve Barker, un pauvre gars malchanceux, doit trouver de l’argent pour payer l’opération que doit subir Stavi, un collègue de travail. Pour ce faire, il demande conseil à son oncle Gary endetté jusqu’au cou. Ce dernier lui propose alors de se faire passer pour un handicapé aux prochains jeux para-olympiques et de battre à plate couture le champion en titre de pentathlon.



Sunshine : par Alex Garland avec Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne

Synopsis : En cette année 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin l’extinction de l’espèce humaine. Le vaisseau spatial ICARUS II avec à son bord un équipage de 7 hommes et femmes dirigé par le Capitaine Kaneda est le dernier espoir de l’humanité. Leur mission : faire exploser un engin nucléaire à la surface du soleil pour relancer l’activité solaire. Mais à l’approche du soleil, privés de tout contact radio avec la Terre, les astronautes perçoivent un signal de détresse en provenance d’ICARUS I, disparu sept ans auparavant. Un terrible accident les contraint à modifier leur trajectoire. Ils doivent désormais lutter pour rester en vie, ne pas sombrer dans la folie, mais avant tout pour mener à bien leur mission essentielle pour l’avenir de l’humanité. (Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.)



Les Beatles : Get Back – épisode 3.