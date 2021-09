Netflix dévoile de nombreuses nouvelles productions à venir, en voici le résumé

Ce samedi 25 septembre à 18h, se tenait le premier événement virtuel de Netflix en direct sur Youtube : “TUDUM : Un événement mondial dédié aux fans“. On vous énumères les nombreuses annonces.

Vous avez raté ou voulez revivre l’événement ? pas de panique, nous listons pour vous les meilleurs moments.

Red Notice : Regardez le mini-teaser exclusif de ce film de braquage interprété par Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds.



Stranger Things : Grâce à ce teaser, entrez dans la maison des Creel, l’un des nouveaux lieux de la saison 4.



La Casa De Papel : Préparez vous à faire vos adieux à la série avec ces aperçu exclusives des derniers épisodes.



Ozark : Faites également vos adieu à la série avec la quatrième et dernière saison.



The Harder They Fall : Plongez dans les coulisses de ce western racontant l’histoire d’un hors-la-loi (Jonathan Majors) qui retrouve son gang pour se venger de l’assassin de ses parents (Idris Elba).



JEEN-YUHS : Tous les projecteurs sont braqués sur Kanye West dans cet extrait exclusif du nouveau documentaire tant attendu. Filmé sur une période de 20 ans, jeen-yuhs dresse un portrait intime et révélateur du parcours de Kanye West, depuis l’époque où le rappeur essayait de percer jusqu’à sa vie actuelle en tant qu’artiste et marque de renommée mondiale. (Veuillez noter que cette vidéo contient un niveau de langue adulte).



De Volta Aos 15 (Back to 15) : Remontez dans le temps dans le teaser exclusif de cette série interprétée par la star brésilienne Maisa.



Maldivas : Rencontrez les résidents du Maldivas, un immeuble mystérieux jouant un rôle central dans cette comédie dramatique sur une femme qui cherche à savoir pourquoi sa mère est morte soudainement.



Sex Education : Ne manquez pas le bulletin spécial des lycéens de Moordale.

A través mi ventada (À travers ma fenêtre) : Préparez-vous à craquer pour ce film adapté d’un roman d’amour à succès, sur une jeune fille prête à tout pour que son voisin tombe amoureux d’elle.



Énormément d’annonce sur les contenues pour jeunes adultes ont été annoncés, voici la liste complète :

AlRawabi School for Girls,

Bienvenidos a Edén,

Blood & Water (saison 2),

(saison 2), Chosen,

Colin en noir et blanc,

Dear White People : Volume 4,

Volume 4, Elite (saison 5, Il filo invisibile),

(saison 5, Il filo invisibile), Las niñas de cristal,

Les liaisons dangereuses,

Locke & Key (saison 2),

(saison 2), Perdus dans l’espace (saison 3),

(saison 3), Love 101 (saison 2),

(saison 2), Night Teeth,

On My Block (saison 4),

(saison 4), Open Your Eyes,

Killer Game.

Sombre désir : Voici un aperçu de la seconde saison.



La Chronique des Bridgerton : Préparez vous pour la deuxième saison avec cet aperçu.



Sandman : Découvrez les premières images de la prochaine série tiré des comics DC.



Avis aux fans d’animes, ces quelques annonces sont fait pour vous :

Aggretsuko,

Bright: Samurai Soul,

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film ,

Le film Super Crooks

Cobra Kai : Préparez vous à revoir vos dojos préférés dans la saison 4.



Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth confirme qu’il n’est pas mort dans ce second volet.



Vous aimez l’action ? Voici quelques films d’action à venir :

The Old Guard,

The Harder They Fall,

Black Crab,

Interceptor,

Army of Thieves

Meurtrie : La star et réalisatrice Halle Berry invite les fans à la rejoindre dans les coulisses de son prochain film, où l’on suit une combattante de MMA déchue qui saisit sa dernière chance de se racheter dans la cage lorsque le fils qu’elle a abandonné réapparaît dans sa vie.

Arcane : Netflix et Riot Games dévoilent la toute nouvelle bande-annonce de la série d’animation événement Arcane, qui fait entrer le phénomène mondial League of Legends chez Netflix en novembre.



Les productions Coréennes vous plaisent ? Voici trois petits cadeaux pour vous :

Hellbound ,

My Name,

New World

Vikings : Valhalla : Soyez parmi les premiers à rencontrer les héros de ce nouvel opus de la saga Vikings, qui raconte les aventures légendaires de certains des guerriers les plus célèbres de l’Histoire.



Octobre : Découvrez une bande-annonce exclusive de cette série danoise adaptée d’un roman policier best-seller international, qui suit deux enquêteurs traquant un tueur en série



Tiger King : Au royaume des fauves : Replongez dans le monde de Joe Exotic, Carole Baskin, revivez les rebondissements les plus spectaculaires de la saison 1 et découvrez quand la série reviendra pour une nouvelle dose de folie et de chaos.



Moi, Georgina : Femme, mère, influenceuse et épouse de Cristiano Ronaldo. Faites la connaissance de Georgina Rodríguez dans cet extrait exclusif de votre prochaine émission de téléréalité.



Young, Famous & African : Découvrez cette émission de téléréalité qui suit le parcours de jeunes stars originaires de toute l’Afrique, en quête d’amour et de réussite professionnelle à Johannesburg. Et surtout, n’oubliez pas de liker !

Cowboy Bebop : 3, 2, 1… c’est parti pour les premières images exclusives de cette série en prise de vues réelles, inspirée de l’anime culte sur une bande de chasseurs de primes lancée aux trousses des pires criminels de la galaxie.



Murder Mystery 2 : Attrapez votre passeport, Adam Sandler et Jennifer Aniston reprennent leurs aventures internationales pleines de mystères et de plans foireux.

Emily in Paris : Faites couler le champagne et découvrez à quelle date Lily Collins fera son retour pour une deuxième saison.



The Crown : Sa Majesté est disposée à vous recevoir. Rencontrez la nouvelle interprète de la reine Elizabeth et découvrez la date de vos retrouvailles avec la famille royale pour une cinquième saison.



Umbrella Academy : Profitez d’un accès exclusif aux coulisses de la saison 3, où les acteurs répondront à vos questions les plus brûlantes sur le tournage, les anecdotes de plateau et tout le reste.

Ritmo Salvaje : La seule chose que les deux bandes rivales de ce soap initiatique ont en commun, c’est leur amour de la musique et de la danse. Commencez à répéter vos meilleurs mouvements de reggaeton avec un challenge TikTok où Greeicy mène la danse.

Rebelde : Une nouvelle génération arpente à présent les couloirs de l’EWS. Voici un aperçu de leurs talents musicaux, ainsi que les premières images de leur uniforme. Ne soyez pas en retard pour la rentrée !



Big Mouth : Régalez-vous du teaser visuel de la saison 5 et découvrez la date de rentrée du collège de Bridgeton. Bonus : vous saurez tout sur les invités spéciaux de la saison Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer et Pamela Adlon.

Inside Job : Vous savez garder un secret ? Soyez parmi les premiers à découvrir la bande-annonce de cette nouvelle série comique d’animation pour adultes, sur des agents de l’État profond chargés de garder sous silence les théories complotistes.

Don’t Look Up : Déni cosmique : Ne vous privez pas de regarder cet extrait exclusif du prochain film sur une comète qui file tout droit vers la Terre avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan et Jonah Hill.



Enola Holmes 2 : La cadette des enfants Holmes est de retour et elle n’est pas seule… Enola et Tewks se sont retrouvés ! Louis Partridge nous fait part de la bonne nouvelle dans ce GIF rigolo.

The Witcher : Préparez-vous à retrouver Geralt, Yennefer et Ciri dans l’univers de The Witcher, avec rien moins que deux extraits exclusifs de la saison 2.



The Witcher: Blood Origin : Profitez d’un aperçu exclusif dans les coulisses du préquel, où l’on découvrira la genèse du prototype du sorceleur et les événements ayant conduit à la “Conjonction des Sphères” qui a fait basculer l’Histoire.



The Witcher :Oui, il y en a encore ! Découvrez ce qui se prépare sur le Continent avec cette annonce enthousiasmante sur l’univers de The Witcher.

The Witcher : Regardez une bande-annonce inédite dévoilant de nouvelles images exclusives de la deuxième saison.



Vous voulez regarder l’événement complet ? Voici la rediffusion pour vous :



