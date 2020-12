Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des débits boostés pour les abonnés mobiles, une offre inédite Freebox débarque, des mises à jour et plus encore

Free a lancé une nouvelle offre spéciale Freebox Révolution avec TV by Canal sur le site d’e-commerce Veepee. La formule est inédit puisque l’offre est cette fois proposée à 19,99€/mois la première année mais avec les 3 premiers mois offerts. Celle-ci est disponible jusqu’au 22 décembre prochain. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : MyCanal s’est mis à jour sur iOS avec une nouveauté (le sous-titrage pour sourds et malentendants) et a teasé de “nombreuses évolutions” d’ici Noël. Plus d’infos…