Canal+ lance une nouvelle offre très attractive, disponible pour tous les abonnés Freebox

La chaîne cryptée propose une nouvelle offre inédite sur Showroom Privé, avec l’accès à ses chaînes pour 9,90€/mois moyennant un engagement de deux ans.

C’est déjà Noël pour Canal. En partenariat avec la plateforme de vente privée Showroom Privé, la filiale de Vivendi lance aujourd’hui une nouvelle offre alléchante, accessible aux abonnés Freebox. Vous pouvez en profiter jusqu’au 20 décembre prochain.

Pour 9,99€/mois pendant deux ans au lieu de 20,99€, vous pourrez alors bénéficier des chaînes Canal+ et Canal+ décalé sur votre Freebox et sur myCanal. Les frais d’accès sont offerts, tout comme l’option Multisports pendant trois mois, puis 10€/mois sans engagement. Si cette dernière ne vous intéresse pas, vous pourrez ainsi la désactiver afin de conserver le tarif initial de votre offre. A noter que le multi-écran avec myCanal est limité à une seule connexion à la fois.

“A l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 8 décembre 2020 pour un engagement de 12 mois : 25,99€/mois pour CANAL+), sauf résiliation.” précise la plateforme.

L’offre est donc disponible sur les Freebox et sur les box de tous les opérateurs. En liant votre Freebox à cette nouvelle série limitée lors de la souscription, vous pourrez alors accéder aux deux chaînes du groupe Canal directement sur votre player Delta, Révolution, mini 4K, One et même Pop. Sur cette dernière, les deux chaînes étant présentes sur Oqee, vous n’aurez pas de problème pour y accéder en direct.