On répond à vos questions : obtenir les réponses de Free et remonter les problèmes, comment sont choisis les articles publiés sur le site, etc.

Nous vous proposons aujourd’hui le 3ème numéro de U-FAQ, où la FAQ mensuelle d’Univers Freebox. Le principe est très simple : c’est une foire aux questions qui répond aux question que vous vous posez. Vous êtes libres de nous soumettre vos interrogations, quelles qu’elles soient. Du fonctionnement d’Univers Freebox aux questions plus personnelles posées aux membres de l’équipe, qu’ils soient journalistes, développeurs, réalisateurs, accompagnateur(s) numérique, etc. vous avez eu carte blanche. Nous retrouvons donc une deuxième série de question questions, que vous nous avez posées dans l’article dédié sur Univers Freebox et sur YouTube. Nous n’avons bien sûr pas pu répondre à toutes les questions lors de ce premier épisode, mais U-FAQ vous sera proposé une fois par mois.. Vous pouvez dés à présent poser vos questions pour la prochaines vidéo U-FAQ, n’hésitez pas à aborder tous les sujets, même les plus sensibles ou les plus polémiques, nous sommes là pour jouer la transparence. Pour ne rater aucune de nous vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox