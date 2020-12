Free met à jour son application officielle Freebox sur iOS

Après Android, c’est autour de la version iOS de l’application Freebox de recevoir une mise à jour mineure.

Estampillée 4.4, une nouvelle version de l’application Freebox officielle est disponible depuis hier pour tous les abonnés utilisant un iPhone ou un iPad. Pas de nouveautés si ce n’est “l’amélioration lors de la connexion à votre freebox, même avec un port distant changé” lors d’un déménagement par exemple, détaillent les développeurs.

Pour rappel, la version Android a reçu une nouvelle mise à jour il y a quelques jours avec la suppression de la possibilité de se connecter à la box en HTTP et la résolution DNS du port de connexion HTTPS si nécessaire.

Pour rappel, cette application offre un accès distant à votre Freebox (Pop Delta, Révolution, One ou Mini 4K) et permet notamment de programmer vos enregistrements à distance, suivre et gérer les téléchargements lancés, accéder au guide des programmes mais aussi de gérer tout l’univers maison connectée de la Freebox Delta.