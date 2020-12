Free Ligue 1 Uber Eats : l’application 100 % foot continue de se peaufiner sous iOS

L’application Free Ligue 1 Uber Eats évolue sur iOS, avec une mise à jour et la promesse d’une amélioration de l’expérience utilisateur.

Voilà plusieurs semaines que l’application Free Ligue 1 Uber Eats pour iOS n’avait pas eu droit à une mise à jour. Celle-ci vient de passer en version 1.2.4. “Nous avons amélioré la stabilité de l’application”, se contentent d’indiquer les développeurs. Bref, pas de nouvelle fonctionnalité à en attendre. Il s’agit surtout d’améliorer l’expérience utilisateur.

Déployée début novembre, une précédente mise à jour numérotée 1.2.3 corrigeait un bug lors de la rotation des vidéos. Diffusées fin octobre, des moutures estampillées 1.2.2 et 1.2.1 venaient résoudre la disparition inopinée de certains médias, ajouter le support des notifications de résumés (pour votre équipe favorite), rendre le flux “disponible même une fois le match terminé, en photos toutefois” et apporter quelques optimisations pour les propriétaires des récents iPhone 12.

Rappelons que Free a étendu début septembre la période de gratuité de son nouveau service, et ce jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Les alertes sont d’ailleurs toujours attendues sur les Freebox. Pour utiliser le service, les abonnés ont pour seule possibilité de se rendre directement dans l’interface du service, accessible notamment via le canal 63. Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99 euros et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles). Sans oublier d’évoquer l’existence d’une chaîne YouTube, avec un accès gratuit aux émissions en décalé. D’après les derniers chiffres, il revendique plus de 500 000 utilisateurs. Une info de l’Équipe indiquait d’ailleurs un surplace après une ascension rapide.