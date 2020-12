Free lance une nouvelle énigme pour découvrir la ville où ouvrira l’une de ses futures boutiques

Et de deux. Free propose en effet une seconde énigme pour identifier une ville où ouvrira prochainement l’une de ses futures boutiques.

En milieu de semaine, l’opérateur de Xavier Niel publiait une énigme reposant sur un montage photo montrant ce qui ressemble à une rampe de lancement avec une fusée au bout. Pour sa deuxième énigme de la semaine, le telco donne cette fois comme indice une définition, celle de l’adjectif “ébroïcien”.

Si l’on se fie au dictionnaire Larousse, rendez-vous à Évreux, dans le département de l’Eure, en Normandie. Mais c’est sans compter Évricourt, dans l’Oise, en région Hauts-de-France. Une seconde option toutefois peu probable, étant donné qu’on parle d’un village comptant quelques centaines d’habitants.

Pour rappel, Free a inauguré sa 105e boutique dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps situé à Paris, dans le quartier de la Défense, et sa 104e à Beauvais, dans l’Oise. L’opérateur a en également ouvert au centre commercial de Parly 2 à Le Chesnay, dans les Yvelines, à So Ouest à Levallois-Perret, au nord-ouest de Paris, et à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Si le seuil symbolique des 100 Free Centers a été franchi le 6 novembre dernier, l’opérateur ambitionne depuis septembre de passer la barre des 120 boutiques d’ici la fin de l’année. Une mission impossible désormais.