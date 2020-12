MyCanal se met à jour avec une nouveauté et tease de “nombreuses évolutions” d’ici Noël

Une nouvelle version de myCanal est disponible sur iOS. Nouveauté, l’application supporte désormais le sous-titrage pour sourds et malentendants.

« J’espère faire de grandes annonces en fin d’année, notamment sur les sous-titres », les déclarations fin septembre sur l’accessibilité du patron de Canal+, Maxime Saada, sont suivies d’effet. Pilier de la stratégie numérique du groupe, l’application myCanal a reçu hier une nouvelle mise à jour estampillée 4.10 sur iOS et tvOS avec une nouveauté : “nouvelle étape concernant l’accessibilité, cette version supporte désormais le sous-titrage pour sourds et malentendants. Les contenus compatibles viendront enrichir le catalogue Live et A La Demande très prochainement”, annonce les développeurs.

Et ce n’est pas tout puisque myCanal prévoit de gâter tous ses utilisateurs d’ici la fin de l’année : “De nombreuses évolutions et nouveautés seront déposées au pied du sapin dans les prochaines”.

Dans une précédente mise à jour fin octobre sur l’OS Apple, myCanal a revu la présentation des profils utilisateurs pour que chacun puisse retrouver facilement ses contenus favoris, sa reprise de lecture et ses recommandations. Ainsi au démarrage, il est possible de choisir directement qui regarde. Par ailleurs, les Favoris Live TV ont évolué et sont depuis liés au profil utilisateur et partagés entre les différents appareils Apple.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.