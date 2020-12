Surprise, Free lance une nouvelle offre spéciale Freebox

A l’approche des fêtes de Noël, Free se prépare à renouer dès demain avec ses habituelles ventes privées Freebox sur le site Veepee.

Le rendez-vous est pris. Ce mercredi 9 décembre à 19h, Free lancera une offre spéciale, non pas sur le mobile mais sur le fixe. Près de quatre mois après la précédente vente privée de ce type, l’opérateur proposera à nouveau son abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal à un prix mini sur le site d’e-commerce. Si Free applique le même prix qu’à l’accoutumée, il faudra alors débourser 9,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€. Cette offre ADSL et fibre sera dans un premier temps valable jusqu’au dimanche 20 décembre.