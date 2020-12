Free va dégainer une nouvelle offre super canon, inmanquable

Croquez encore la pomme dès demain à 19h sur Veepee ! Free Mobile dégainera une nouvelle vente privée avec un smartphone offert. Surprise, il s’agira d’un iPhone 8 64Go.

Carton assuré. Après avoir surpris agréablement en canardant deux offres inédites avec un iPhone 7 offert le mois dernier, Free récidivera dès demain sur le site d’e-commerce Veepee. Et l’opérateur de Xavier Niel frappera encore plus fort en proposant son forfait 100 Go à 19,99€/mois pendant 24 mois avec cette fois, un iPhone 8 64 Go reconditionné grade A offert. Un joli cadeau de Noël, d’une valeur de 349€.

Pour les intéressés, l’offre sera disponible dès ce lundi à 19h sur le site de Veepee. Celle-ci est encore plus intéressante pour les abonnés Freebox puisque le forfait passe en illimité et leur revient à 15,99€/mois. Mieux encore pour les clients Freebox Pop pour qui la facture descend à 9,99€/mois.