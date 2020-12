Free annonce l’arrivée imminente de sa 5G

La 5G de Free Mobile est dans les starting-blocks. L’opérateur tease son arrivée avec l’humour qu’on lui connaît et laisse entendre un lancement le 15 décembre.

Après SFR, Bouygues Telecom et Orange, Free va enfin activer son réseau nouvelle génération et lancer ses offres. L’opérateur tease aujourd’hui le top départ de sa 5G : “elle arrive”, assure-t-il sur Twitter tout en sous-entendant un lancement dès ce mardi 15 décembre. L’opérateur en profite pour faire monter la température via une fausse vidéo complotiste présentant Xavier Niel dans une émission factice “5G la Vérité”.

Selon le Papa de Free, l’effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. Avant de passer aux choses sérieuses, l’heure est donc à l’humour.

Elle arrive. Free (@free) December 13, 2020

Après la révolution mobile de 2012, Free va-t-il une nouvelle fois chambouler le marché ? A défaut de connaître pour le moment la nature de ses offres pour les nouveaux comme pour les anciens abonnés, on peut s’attendre à une couverture importante au lancement. L’opérateur proposera sa 5G sur deux bandes de fréquences, 3,5 GHz et 700 MHz. Côté débit et performances, la réponse est attendue sur le terrain.