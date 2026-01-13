Free retrouve son âme de geek, la vente de SFR divise… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Un nouveauté intégrée qui fait plaisir aux technophiles

Lors de sa récente mise à jour Server des Freebox, Free a intégré un nouvel outil pour les plus geeks : un serveur TFTP. Les Freebox continuent d’évoluer. Dans une nouvelle version logicielle déployée hier sur les Freebox Révolution, Pop, Ultra et Delta, l’opérateur a certes corrigé plusieurs problèmes mais aussi intégré quelque chose d’assez réclamé par les Freenautes les plus technophiles : un serveur TFTP hébergé en local. Nous vous avons présenté cette technologie dans un article dédié, et les réactions ont été assez variées, mais une chose est sûre : certains geeks se sont réjouis de voir cette arrivée.

Et si Free rassemblait toutes ses applis ?

Après plusieurs semaines de bêta-test, la version 3.0 de l’application Free est désormais proposée à tout le monde sur Android et iOS, avec un changement de taille : l’intégration des fonctionnalités de Freebox Connect. Un regroupement entre deux applis qui a plu, mais certains en attendent plus…

Oui, des nouvelles technologies nécessitent un changement de matériel.

Dévoilé en avance au CES 2026, le WiFi 8 promet moins une révolution des débits qu’un net gain en stabilité et en fiabilité. Une nouvelle approche du réseau sans fil, encore loin d’une adoption grand public. Après vous avoir présenté les ébauches de cette technologie, certains se sont offusqués du fait de devoir changer d’appareil pour en profiter. Cependant, rappelons le : vous n’êtes obligés à rien.

Les baromètres et leurs limites

Comme chaque année, nPerf publie son baromètre des connexions Internet fixes en France. L’édition 2025, basée sur les tests réalisés par les utilisateurs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, dresse un état des lieux précis des performances réelles des réseaux. Tous critères confondus, Bouygues Telecom s’impose à nouveau comme l’opérateur offrant la meilleure qualité globale de connexion fixe, mais aussi mobile pour la première fois. Cependant, il est important de rappeler qu’il s’agit ici de statistiques et de moyennes, l’expérience peut totalement varier selon tellement de facteurs…

Un retour à trois opérateurs, un débat qui va durer longtemps…

Parmi les dossiers que Benoît Cœuré et ses équipes devront examiner en 2026, l’un d’entre eux n’a pas encore été officiellement soumis à l’Autorité de la concurrence (ADLC). Lorsqu’il le sera, il devrait toutefois s’imposer comme une priorité majeure : le projet de rachat de SFR. Estimée à au moins 17 milliards d’euros, l’opération s’annonce comme l’une des plus importantes concentrations jamais traitées par l’Autorité.« Même si un dossier nous était présenté très rapidement, il me paraît très improbable qu’il puisse aboutir avant la fin de l’année 2026 », prévient Benoît Cœuré. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la perspective d’un retour à trois opérateurs ne laisse pas indifférent, avec des avis très divisés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox