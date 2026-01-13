Free Mobile propose un nouveau smartphone pensé pour être endurant et performant, avec un pack spécial

Free Mobile met à disposition dans sa boutique le nouveau Honor Magic 8 Lite, avec une offre alléchante sur un pack.

Une nouvelle arrivée chez Free Mobile en pleine période de soldes : le Honor Magic 8 Lite, récemment dévoilé par le fabricant chinois est disponible. Vous pouvez au choix le prendre seul ou dans un pack comprenant les Choice Earbuds X8i.

Pour l’heure, il est plus intéressant d’opter pour le pack puisqu’il est proposé au même prix comptant que la formule seule. Toutes deux sont proposées avec une offre de remboursement sur demande d’une valeur de 100€, valable jusqu’au 3 février prochain. Ainsi, pour l’heure comptez 399€ au comptant (hors remboursement), ou 101€ à la commande puis 10.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 34€).

Le Honor Magic 8 Lite s’inscrit dans le milieu de gamme avec une proposition centrée sur la robustesse et l’endurance. Le constructeur met en avant une certification IP69K, rare sur ce segment, garantissant une résistance élevée à l’eau, à la poussière et à des conditions extrêmes, ainsi qu’une protection renforcée contre les chutes. Cette solidité repose sur une nouvelle vitre d’écran, une structure interne renforcée et l’intégration d’un fluide non newtonien destiné à absorber les chocs.

L’autre point fort du Magic 8 Lite concerne son autonomie, assurée par une batterie en silicium-carbone de 7 500 mAh, annoncée capable de tenir jusqu’à plusieurs jours d’utilisation. Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 4, un module photo principal de 108 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle, ainsi que des fonctions de retouche assistées par intelligence artificielle. Honor promet également un suivi logiciel étendu, avec plusieurs années de mises à jour de sécurité et du système Android.

