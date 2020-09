La nouvelle série originale Canal+ “La Flamme” portée par Jonathan Cohen diffusée à partir du 12 octobre

La série accueillera de nombreuses personnalités et autant dire que l’humour sera de la partie.

Dans l’esprit du Bachelor, “La Flamme” reprend les codes de la télé-réalité totalement avec humour. La série mettra en scène Marc (Jonathan Cohen) un célibataire à la recherche de l’amour dans une émission de télé. Le concept est directement tiré de la série américaine “Burning Love” avec Ben Stiller qui est d’ailleurs producteur associé de la version française.

Au menu des prétendantes plus loufoques les unes que les autres entre Émilie, une photographe aveugle, Sarah l’hôtesse d’accueil sur le point d’accoucher ou bien encore Soraya une gardienne de zoo a qui on greffé un coeur donné par un chimpanzé ainsi que Claude âgé de “3×28 ans” qui se souvient qu’à l’époque “nous aussi on se faisait éliminer une à une dans le temps. C’était en ligne, face à un muret. Par les Allemands” voila de quoi donner un avant-gout. La série se découpera en neuf épisodes de 26 minutes et sera diffusée à partir du 12 octobre prochain à 21H sur Canal+.

Coté comédien, autant dire que “La Flamme” accueil un casting plutôt conséquent : Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Ana Girardot, Doria Tillier, Camille Chamoux, Adèle Exarchopoulos, Leila Bekhti, Céline Sallette, Léonie Simaga, Laure Calamy, Marie-Pierre Casey, Florence Foresti, Vincent Macaigne, Ramzy Bedia, Youssef Hajdi, Pierre Niney, Stephan Wojtowicz, Angèle, Olivier Baroux, Laetitia Casta, François Civil, Seth Gueko, Gilles Lellouche, Noémie Lvovsky, Gilbert Melki, Helena Noguerra, Orelsan et Marina Rollman.