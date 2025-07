SFR en prend pour son grade, ça suffit avec le Série Free ? etc. Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Le forfait Série Free continue d’interpeller

Free a lancé une mise à jour de son forfait Série Free, destiné exclusivement aux nouveaux abonnés. Cette offre, reste proposée à 8,99 € par mois, mais subit quelques ajustements au niveau des enveloppes de données. Le forfait inclut désormais 160 Go de data en France, contre 200 Go précédemment. Une réduction de 40 Go qui pourrait décevoir les gros consommateurs de données mobiles. En contrepartie, Free augmente l’enveloppe de data utilisable en itinérance européenne, passant de 30 Go à 35 Go. Mais la formule reste la même, avec une bascule sur le forfait 5G au bout d’un an, ce qui, pour ce qui est de l’aspect strictement financier, laisse les utilisateurs perplexes.

SFR en prend pour son grade

Le 16 juin 2025 restera dans les mémoires des abonnés SFR comme une journée de galère numérique. En fin de matinée, une panne massive a paralysé les services de l’opérateur sur l’ensemble du territoire, affectant les connexions mobiles, appels impossibles, SMS bloqués, navigation internet hors-service. Si la cause exacte est restée floue, Le Monde a pu en dévoiler les ressorts le 7 juillet grâce à des échanges internes entre la direction de SFR et ses salariés auxquels il a eu accès. Selon ses révélations, la panne trouve son origine dans le déploiement d’un correctif de sécurité sur les routeurs professionnels de l’opérateur. Cette mise à jour considérée comme routinière avait pour but de combler une faille technique, elle a été appliquée en pleine matinée, mais moins d’une heure après le lancement de l’opération, près d’une centaine de routeurs sont tombés en panne simultanément, affectant quelque 20 000 clients entreprises. Ce dysfonctionnement a entraîné une saturation des deux points de présence principaux du cœur de réseau mobile de SFR, éléments névralgiques chargés de faire transiter le trafic entre les antennes et Internet. Résultat, c’est l’ensemble du réseau mobile qui a été paralysé. Une explication qui n’a clairement pas joué en faveur de SFR…

Un équilibre se trouve-t-il pour les consommateurs et les opérateurs ?

L’Arcep affirme que les opérateurs observent un recul de leurs revenus, notamment à cause de la concurrence très forte et des baisses de prix appliquées sur le mobile en 2024. Des revenus qui continuent tout de même de graviter autour de 9.4 milliards d’euros hors taxe, mais avec cette baisse, les consommateurs en profitent tout de même.

Le blocage du partage de compte sur Ligue 1+, un objectif vraiment atteignable ?

Contrairement à ce que certains ont cru, l’abonnement à deux écrans de Ligue 1+ ne permettra pas de partager le coût à deux foyers distincts. Présentées comme les nouvelles offres destinées à accompagner le retour de la Ligue 1, les abonnement à Ligue 1+ ont suscité plusieurs interrogations. Deux formules ont notamment été annoncées : une à 14,99 €/mois avec un engagement d’un an, et une autre à 19,99 €/mois sans engagement. Dans les deux cas, la souscription inclut l’accès sur deux écrans, ce qui a pu faire croire à la possibilité d’un partage de compte à moindre coût, équivalent à 7,50 € par utilisateur. Mais cette interprétation a rapidement été balayée par Nicolas de Tavernost. Le président de LFP Médias a été catégorique : « Les offres pour deux utilisateurs seront valables pour deux écrans dans un même foyer. » Une clarification importante alors que certains espéraient un usage partagé entre amis ou proches vivant à distance. La grande question restant cependant : est-ce que ce blocage de partage de compte qui ne dit pas son nom arrivera à tenir ?

Un changement bienvenue pour HBO Max ?

C’est un retour aux sources pour la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery. Comme annoncé en mai dernier, Max a repris la semaine dernière son nom d’origine : HBO Max. La formule reste la même, mais ce retour aux sources pourrait permettre aux consommateurs

