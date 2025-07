Porno, réseaux sociaux… la France va pouvoir tester la vérification de l’âge avec une application européenne

Pour mieux protéger les mineurs en ligne, la France va tester, aux côtés de quatre autres pays européens, une application de vérification de l’âge. Soutenue par la Commission européenne, cette initiative vise à restreindre l’accès aux contenus inadaptés et à encadrer l’usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes.

Annoncée ce lundi 14 juillet par la Commission européenne, cette phase de test réunit la France, le Danemark, la Grèce, l’Italie et l’Espagne. L’objectif : permettre aux utilisateurs de prouver simplement et efficacement qu’ils ont plus de 18 ans, afin de restreindre l’accès des mineurs à certains contenus sensibles ou violents, mais aussi potentiellement permettre de prouver que les utilisateurs ont un âge requis.

Chaque pays pourra adapter l’outil à sa législation nationale. Par exemple, l’âge minimum requis pour accéder aux réseaux sociaux pourra varier de 12 à 15 ans selon les États membres. En France, le gouvernement souhaite depuis plusieurs mois interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et cette nouvelle application pourrait constituer un levier pour mettre en œuvre cette mesure.

Une application personnalisable selon les pays

L’application ne sera pas uniforme à l’échelle de l’Union européenne : elle reposera sur une base technologique commune, mais chaque État pourra la personnaliser en fonction de ses propres règles et priorités. L’Espagne avait déjà commencé à développer un dispositif similaire, en accord avec les recommandations de Bruxelles.

Le président Emmanuel Macron a salué cette avancée, rappelant qu’il s’agit d’un engagement de longue date de son gouvernement, en lien avec ses promesses de campagne. La France, qui milite depuis plusieurs années pour un meilleur encadrement des usages numériques des mineurs, voit dans ce projet une opportunité de concrétiser ses efforts.

Parallèlement à cette expérimentation, la Commission européenne a publié de nouvelles recommandations à destination des plateformes sociales. Parmi les mesures proposées :

Des outils simplifiés permettant aux mineurs de bloquer plus facilement des contenus ou des utilisateurs ;

La suppression des indicateurs de lecture (comme les coches bleues), afin de réduire la pression sociale liée à la réception et à la lecture des messages ;

Une meilleure ergonomie pour encourager les jeunes à prendre du recul face à certaines pratiques addictives.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox