Ligue 1 : la France propose désormais une offre bien moins chère qu’ailleurs en Europe

Pour la saison 2025-2026, la LFP lance une nouvelle chaîne, Ligue 1+, avec un tarif réduit à 14,99 € par mois. En ajoutant l’abonnement à beIN Sports pour suivre tous les matchs, le coût total descend à 30 €, ce qui reste un des plus bas d’Europe pour un championnat national.

La Ligue de football professionnel (LFP) vient de dévoiler une offre à 14,99 € par mois pour sa nouvelle chaîne dédiée à la Ligue 1. Une tarification revue à la baisse, quasiment divisée par deux par rapport à l’année précédente, qui entre en vigueur dès le 15 août 2025. L’objectif : rendre le championnat plus accessible financièrement aux fans de football.

L’an passé, DAZN, ancien diffuseur principal, proposait initialement un abonnement à 30 € mensuels avec engagement. Face aux critiques, des réductions successives avaient ramené le coût moyen à environ 20 €. En comparaison, la nouvelle offre est donc nettement plus abordable.

La future chaîne, baptisée Ligue 1+, diffusera huit matchs sur neuf chaque journée. Pour accéder au neuvième match – celui du samedi à 17h –, les téléspectateurs devront également s’abonner à beIN Sports pour un montant similaire, soit environ 15 € par mois. Le coût total pour suivre l’intégralité de la Ligue 1 s’élèvera donc à 30 € mensuels, contre 35 € en moyenne la saison précédente, soit une baisse de 14 %. Selon la LFP, cette tarification ferait de la Ligue 1 le championnat le moins onéreux à suivre en Europe.

Une offre bien plus avantageuse qu’ailleurs

À l’étranger, les coûts sont nettement plus élevés. Au Royaume-Uni, suivre la Premier League exigeait jusqu’à récemment de s’abonner à Sky Sports, TNT Sports et Amazon Prime Video, pour un total mensuel avoisinant 80 €. Même après le retrait d’Amazon, la facture reste proche de 70 €.

En Allemagne, suivre l’ensemble des matchs nécessite deux abonnements, Sky et DAZN, avec un engagement de 12 mois pour un coût mensuel d’environ 65 €. En Italie, DAZN propose désormais l’ensemble de la Serie A pour 30 € par mois (ou 359 € à l’année), mais sans engagement, le tarif grimpe à 45 €. Enfin, en Espagne, l’accès à la Liga implique un abonnement à DAZN et à l’opérateur Movistar, pour une dépense mensuelle dépassant souvent 100 €, notamment en raison du pack triple play imposé.

Malgré une baisse notable, certains fans restent sceptiques. Le fait que Ligue 1+ ne diffuse pas tous les matchs freine l’enthousiasme. « 15 euros pour tous les matchs, à la rigueur. Mais là, il en manque un, donc bof… », regrette un supporteur parisien. La chaîne devra attendre au moins une saison avant de pouvoir éventuellement récupérer le match encore détenu par beIN Sports. D’autres soulignent le poids croissant des abonnements dans leur budget. Entre Canal+, Netflix, Amazon Prime et parfois un compte familial Spotify, l’abonnement à une chaîne exclusivement dédiée au football représente un coût supplémentaire difficile à justifier.

Dans un contexte où l’offre de divertissement est de plus en plus fragmentée, les consommateurs doivent faire des choix. Et la Ligue 1 ne figure pas toujours parmi les priorités. Selon Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, « le championnat manque encore de valeur perçue aux yeux des supporteurs ». Il rappelle qu’en Grande-Bretagne, les fans consacrent en moyenne 10 % de leur revenu à leur club, contre beaucoup moins en France, pays où la culture du supportérisme est historiquement plus limitée.

Selon lui, l’offre à 15 € est avant tout un prix d’appel destiné à séduire les amateurs tentés par le piratage. Mais cette stratégie serait difficilement viable à long terme : « Il y aura trop peu d’argent à redistribuer aux clubs », estime-t-il. Les grandes équipes pourraient compenser via les droits des compétitions européennes, mais les autres risquent de souffrir.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox